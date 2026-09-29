Nafer Santiago Durán Díaz murió este 29 de septiembre de 2026, a los 93 años, dejando un legado importante no solo por su aporte a Diomedes Díaz sino por una historia notable detrás suyo.

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Conocido artísticamente como ‘Naferito’, nació el 26 de diciembre de 1932 en El Paso, municipio minero del departamento del Cesar, Colombia.

Fue hijo de Náfer Donato Durán Mojica y Juana Francisca Díaz Villarreal, ambos provenientes de familias con profunda tradición musical. Era hermano de Alejandro ‘Alejo’ Durán, primer Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata, celebrado en 1968.

Aprendió a tocar acordeón desde los siete años, después de que su padre le regalara su primer instrumento. A los once años ya dominaba el instrumento con notable destreza, incluso antes que su propio hermano Alejo.

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Según relatos familiares, practicó inicialmente en un tornillo de máquina, ante la falta de un acordeón propio. Su talento le abrió puertas tempranas: los hermanos Gutiérrez de Piñeres lo llevaban a amenizar fiestas en Cartagena.

En 1976, Nafer Durán se coronó Rey Vallenato en la categoría de Acordeón Profesional del festival en Valledupar. Venció entonces a competidores como Beto Muegues, Máximo Jiménez, Samuelito Martínez y Ramón Vargas.

Ese mismo año, la disquera Codiscos lo contactó para grabar junto a un joven cantante llamado Diomedes Díaz. Así nació ‘Herencia Vallenata’, el primer álbum discográfico oficial en la carrera artística del ‘Cacique de La Junta’.

Durán aportó su experiencia, sus composiciones y su respaldo como Rey Vallenato recién coronado para impulsar ese proyecto. En el disco incluyó tres canciones de su autoría: ‘Pobre negro’, ‘Teresita’ y ‘La invitación’.

El propio Diomedes Díaz incluyó en ese álbum su tema ‘El Chanchullito’, marcando su debut como compositor. Aunque el disco no tuvo el éxito comercial esperado inicialmente, sirvió para darlo a conocer en la industria musical.

Nafer Durán expresó, años más tarde, sentirse orgulloso de haber sido quien sacó a la luz pública a Diomedes. En 1983, durante el Festival de la Leyenda Vallenata, el jurado lo declaró “fuera de concurso” por su destreza excepcional.

Lloran los acordeones. Falleció el Rey Vallenato Nafer Durán🤍 pic.twitter.com/jgWcM8NjVT — Isa Mejía (@isamg6) September 29, 2026

Ese jurado estuvo integrado, entre otros, por el escritor Gabriel García Márquez y el periodista Enrique Santos Calderón.

En su vida personal, Nafer Durán tuvo alrededor de 22 hijos, según reportó El Tiempo luego de su fallecimiento.

Seis de ellos siguieron su vocación musical: Nafer, Víctor Julio, Luis, Juan, Jaime y Jader Durán. Su estilo se caracterizó por mantenerse fiel al vallenato autóctono, alejado de distorsiones comerciales según sus intérpretes.

Fue reconocido como uno de los mejores ejecutantes del tono menor dentro de la música vallenata tradicional. Entre sus composiciones más recordadas figuran ‘Sin ti’, ‘El Deo Chiquito’, ‘Mi Patria Chica’ y ‘Ariguaní’.

Sus canciones fueron interpretadas posteriormente por artistas como Diomedes Díaz y Carlos Vives, ampliando su legado musical.

De extracción campesina, combinó siempre su talento artístico con el trabajo agrícola en haciendas cercanas a su región.

Su fallecimiento representa, según medios colombianos, la despedida de una figura fundamental en la historia del folclor vallenato.

¿De qué murió Náfer Durán?

Náfer Durán Díaz falleció como consecuencia de severas afecciones cardíacas y respiratorias que deterioraron gradualmente su estado general de salud.

El célebre juglar del vallenato permaneció hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial médico ubicado en la ciudad de Valledupar.

Durante sus últimos meses de vida, el artista enfrentó complejas fallas en su sistema cardiovascular combinadas con recurrentes dificultades en el correcto funcionamiento de sus pulmones.

El equipo médico de la clínica especializada brindó atención constante e intensiva para estabilizar sus funciones vitales ante la progresiva falla multiorgánica que afectaba su cuerpo.

A pesar de los exhaustivos esfuerzos brindados por el personal sanitario, la avanzada edad del músico aceleró el desenlace fatal en la capital del departamento del Cesar.

El deceso del histórico Rey Vallenato provocó conmoción en el folclor nacional, cerrando un ciclo invaluable para la música tradicional del Caribe y de todo el país.

Consagrado como uno de los pilares fundamentales del género, su partida dejó un profundo vacío entre seguidores, familiares, colegas de la industria y gestores culturales colombianos.

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