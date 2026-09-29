Por: EL PILON SA

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La partida de Náfer Santiago Durán Díaz representa la despedida de un personaje fundamental en la historia del vallenato colombiano, especialmente en el surgimiento artístico de Diomedes Díaz. Mucho antes de que el país reconociera el nombre del ‘Cacique de La Junta’, fue ‘Naferito’ quien desempeñó el papel decisivo de mentor y guía musical durante los primeros años de Diomedes. Según lo recogido en el relato, la labor de Durán consistió en ofrecer soporte creativo y respaldo instrumental, elementos que permitieron que el joven intérprete guajiro fuera pulido y ganado la atención del exigente mercado discográfico de la época.

El año 1976 fue decisivo para ambos músicos. Náfer Durán alcanzó la consagración como Rey Vallenato en la categoría de Acordeón Profesional durante el Festival de la Leyenda Vallenata, enfrentando a figuras como Beto y Juan Manuel Muegues. Este logro otorgó a Durán un estatus de respeto dentro del folclor nacional y le permitió, aprovechando ese reconocimiento, convertirse en el primer acordeonero profesional y mentor oficial de Diomedes Díaz. Todo esto sucedió cuando Diomedes aún era visto como una promesa emergente y no como el ídolo consolidado que sería con el tiempo.

Bajo la firma de Codiscos, el dúo grabó ‘Herencia Vallenata’, un álbum histórico de casi treinta minutos que marcó el debut discográfico profesional de Diomedes. En esa producción, Durán no solo fue el encargado de aportar el acompañamiento maduro del acordeón, sino que además sumó tres composiciones propias al repertorio. Como un gesto de confianza, el maestro permitió que su joven discípulo grabara por primera vez una canción de su autoría, titulada El Chanchullito. De esta manera, Durán cumplió el papel de plataforma e impulsor, permitiendo que la voz de Diomedes tuviera un primer eco masivo en el vallenato colombiano.

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El fallecimiento de este juglar nacido en El Paso, Cesar, representa la pérdida de un eslabón esencial para la historia del reino vallenato y para quienes se identifican con la trayectoria de Diomedes Díaz. El legado que deja Náfer Durán evidencia cómo las relaciones de mentoría y el acompañamiento de músicos experimentados resultan claves en la construcción de leyendas dentro de la música tradicional de Colombia.

¿Por qué fue tan importante la relación entre Náfer Durán y Diomedes Díaz en el folclor vallenato?

La conexión entre Náfer Durán y Diomedes Díaz resultó fundamental porque Durán actuó como mentor y guía musical, permitiendo que el joven Diomedes tuviera acceso a escenarios profesionales y a su primer disco. Así, sus conocimientos y respaldo impulsaron la carrera de Diomedes, consolidando una dupla que marcó el inicio de una leyenda en el vallenato, de acuerdo con los registros expuestos en el texto.

¿Qué significó el álbum ‘Herencia Vallenata’ para la carrera de Diomedes Díaz?

‘Herencia Vallenata’ significó el punto de partida discográfico para Diomedes Díaz, ya que fue su debut oficial ante la industria musical. Gracias al apoyo de Náfer Durán, quien aportó sus composiciones y su experiencia, Diomedes tuvo la oportunidad de grabar su primera canción propia, lo que marcó un antes y un después en su carrera, según lo documentado en la información proporcionada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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