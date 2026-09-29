Por: Caracol Televisión

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La pareja fue captada agarrada de la mano y sonriente a la salida de una función de teatro en Buenos Aires, Argentina. Esta aparición pública ante los medios de comunicación y las cámaras de fotógrafos locales ratificó el romance entre la cantante de trap y su compañero de escenario, luego de varios meses de mantener un perfil bajo.

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¿Quién es Ignacio Colombara, el nuevo novio de Cazzu?

Ignacio Colombara es un destacado bailarín profesional de origen argentino que forma parte del equipo de baile y cuerpo escénico de la cantante. Colombara, de 26 años, ha compartido escenarios, giras y proyectos artísticos junto a la artista jujeña, de 32 años, de acuerdo con Pe. Tras meses de rumores en redes sociales, la complicidad entre ambos trascendió el ámbito profesional para convertirse en una relación sentimental.

¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal?

La intérprete argentina finalizó su relación con el cantante mexicano Christian Nodal en mayo de 2024, tras casi dos años de noviazgo y el nacimiento de su primera hija, Inti. Después de un periodo enfocado de lleno en la maternidad y sus proyectos musicales, la ‘Jefa del Trap’ retomó su vida personal y se muestra feliz en esta nueva etapa junto a Ignacio Colombara.

Las razones del fin del romance con Nodal estuvieron marcadas por versiones encontradas y una gran controversia. Nodal señaló en entrevistas que los últimos meses se sentían como “roomies” y que la chispa de la pareja se había apagado.

No obstante, semanas después de anunciar el fin de su unión, Nodal inició un noviazgo público con Ángela Aguilar, con quien se casó en julio de 2024, lo que hizo crecer los rumores de una supuesta infidelidad por parte de él. La artista argentina, incluso, desmintió públicamente haber estado al tanto del romance entre su expareja y la cantante mexicana antes de su separación, aclarando que cuando fue abandonada le dieron motivos completamente distintos y le aseguraron que no había terceros en discordia.

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