La familia del actor estadounidense Chad Lowe atraviesa un momento de duelo por la muerte de su hija Fiona, quien tenía 13 años. Sus seres queridos confirmaron la noticia mediante un comunicado y pidieron privacidad.

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Fiona era una de las tres hijas de Chad Lowe y Kim Painter. En el mensaje publicado por la familia, la adolescente fue recordada como una joven cariñosa, inteligente y creativa, además de apasionada por el baile.

Sus padres y hermanas también expresaron el profundo cariño que sentían por ella y destacaron el lugar que ocupaba dentro de la familia. En su despedida, la describieron como una persona muy querida y como una presencia fundamental para sus seres queridos.

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“Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos”, expresaron los familiares de la menor.

La muerte de Fiona ocurrió el martes 29 de septiembre. Según información citada por La Kalle a partir de fuentes policiales, las autoridades fueron alertadas durante la noche, aunque la familia no entregó públicamente detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, tampoco se ha informado de manera oficial la causa de muerte. La familia ha concentrado su mensaje en recordar a Fiona y solicitar respeto por la privacidad que necesitan durante este momento.

¿Quién es Chad Lowe?

Chad Lowe es un actor estadounidense con una trayectoria en televisión y cine. Entre sus papeles más conocidos está el de Byron Montgomery en la serie ‘Pretty Little Liars’.

El actor y Kim Painter tienen tres hijas: Mabel, Fiona y Nixie. La familia ha mantenido en reserva buena parte de los detalles relacionados con la muerte de la adolescente mientras atraviesa el duelo.

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