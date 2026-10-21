Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La controversia reciente sobre el retiro de las imágenes de Carlos Pizarro de espacios públicos reavivó el debate en torno a los símbolos que deben ser preservados como patrimonio nacional en Colombia. Este hecho, junto con la suspensión judicial para declarar el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación, generó una iniciativa que propone cambiar el enfoque hacia la representación del folclor y la identidad musical. De acuerdo con lo publicado por el economista y dirigente político Gustavo Cabas Borrego en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), el sombrero de Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza debería ocupar un lugar destacado en el Museo Nacional de Colombia. Cabas argumentó que es precisamente este tipo de símbolo el que merece pertenecer a los recintos patrimoniales de mayor relevancia, ya que representa la historia y la identidad musical del país.

Sigue a PULZO en Discover

La propuesta se fundamenta en el legado de ‘Colacho’ Mendoza, uno de los más reconocidos juglares del acordeón en el país. Nacido en Caracolí (San Juan del Cesar, La Guajira) en 1936, según la información contenida en el texto, Mendoza es recordado por su extraordinario dominio de los cuatro aires clásicos del vallenato, por lo que fue galardonado como Rey Vallenato en 1969 y más adelante, en 1987, obtuvo la máxima distinción posible al convertirse en el primer ‘Rey de Reyes’ del prestigioso Festival de la Leyenda Vallenata. Durante su trayectoria acompañó y grabó junto a figuras determinantes del género, como Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Jorge Oñate e Ivo Díaz, además de ser el interprete de las composiciones de Rafael Escalona. El artista, célebre por su permanente sombrero de ala corta, se convirtió en un embajador de la cultura caribe y en un referente de la música autóctona nacional.

El planteamiento de Cabas Borrego también coincide con la actual redefinición de la política de memoria histórica que adelanta el gobierno. De acuerdo con el texto, el presidente Abelardo de la Espriella instruyó suprimir homenajes y representaciones visuales en honor a excomandantes guerrilleros en espacios públicos, señalando que constituyen "apología al terrorismo". Además, el Consejo de Estado suspendió la resolución que buscaba catalogar el sombrero de Pizarro como Bien de Interés Cultural, argumentando fallas técnicas en el proceso. En este nuevo contexto, la propuesta de destacar elementos del folclor en museos nacionales representa una alternativa para que figuras emblemáticas de la música y la cultura tengan mayor protagonismo que los símbolos vinculados al conflicto armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el sombrero de ‘Colacho’ Mendoza es considerado un símbolo del folclor vallenato?

El sombrero de ‘Colacho’ Mendoza se considera un símbolo fundamental del folclor vallenato porque está estrechamente asociado con la identidad y la trayectoria de uno de los intérpretes más representativos de la música vallenata tradicional, como señala la información suministrada en los mensajes de Gustavo Cabas Borrego en X. Su uso constante y su reconocimiento público reflejan la importancia cultural del objeto, convirtiéndolo en una prenda emblema de los exponentes del Caribe colombiano.

¿Qué motivó el debate sobre los símbolos culturales en el Museo Nacional de Colombia?

El debate surgió ante decisiones gubernamentales recientes, como el retiro de símbolos relacionados con excomandantes guerrilleros y la suspensión judicial sobre la declaratoria del sombrero de Carlos Pizarro como Bien de Interés Cultural. Esta coyuntura propició propuestas, como la de Gustavo Cabas Borrego, que buscan dar protagonismo en el Museo Nacional de Colombia a símbolos que representen la cultura y música autóctona, alejándose de aquellos asociados al conflicto armado.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.