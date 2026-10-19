Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria en contra de Lina Garrido, quien actualmente ocupa el cargo de directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Colombia. De acuerdo con información del Ministerio Público, la investigación gira en torno al presunto incumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a dicho cargo. El proceso se centra, principalmente, en la documentación presentada por Garrido, pues la Procuraduría señala que estos documentos no acreditan debidamente la experiencia requerida por los manuales de funciones contenidos en la normativa de la ANT.

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El documento emitido por la Procuraduría especifica que el objetivo de la investigación es “determinar si el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo de director general de la Agencia fue cumplido y se demostró mediante documentos que reflejan la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar”. Así, la entidad ordenó adelantar la práctica de pruebas y solicitar directamente a la ANT que, en un plazo de cinco días, envíe el certificado laboral de Lina María Garrido, donde se consignen la fecha de designación y posesión, el salario proyectado para 2026, y las funciones exactas que ha desempeñado.

La duda central radica en que, según el documento de la Procuraduría, los certificados entregados por Garrido Marín para asumir la dirección de la ANT no son fieles a la realidad. Se mencionan específicamente certificados emitidos por la Asociación de Ganaderos de la Sabana, y por el abogado José Manuel Garcés Castañeda. Según el Ministerio Público, “el cargo de Dirección Estratégica, la gestión institucional y desarrollo agrario de la Asociación de Ganaderos de la Sabana no existe en esa organización”, lo que pondría en tela de juicio la veracidad de la experiencia consignada por Garrido. De hecho, la Procuraduría advierte que las certificaciones utilizadas por la funcionaria habrían sido copiadas de los manuales de funciones de la ANT únicamente para intentar hacerlas compatibles, sin que ella realmente haya desempeñado esas actividades.

Ante estas situaciones, la Procuraduría también dispuso la realización de una inspección disciplinaria en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de la Sabana, buscando esclarecer la veracidad de la información aportada por Garrido. Paralelamente, de acuerdo con El Espectador, el Consejo de Estado admitió para estudio una demanda interpuesta por la congresista Daniela Beltrán, que busca derogar el decreto con el que Lina Garrido fue designada directora de la ANT el 10 de agosto de 2026.

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¿Por qué investiga la Procuraduría a la directora de la Agencia Nacional de Tierras?

La Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria contra Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, por supuestas irregularidades en los documentos presentados para certificar su experiencia laboral requerida para ocupar ese cargo, poniendo en duda si cumplía los requisitos establecidos por los manuales de funciones.

¿Qué irregularidades encontró la Procuraduría en los certificados de experiencia de Lina Garrido?

De acuerdo con el documento oficial, los certificados presentados por Lina Garrido, especialmente los expedidos por la Asociación de Ganaderos de la Sabana y el abogado José Manuel Garcés Castañeda, no reflejan la realidad. Se afirma que los cargos y funciones allí consignados no existen en esa asociación y que, presuntamente, el contenido fue copiado de los manuales de funciones de la ANT.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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