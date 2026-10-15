Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una controversial decisión este jueves 15 de octubre, al ordenar la remoción de todas las imágenes alusivas a Carlos Pizarro Leongómez de los espacios públicos. Pizarro fue antiguo comandante del Movimiento 19 de abril, conocido como M-19. El anuncio se realizó durante una intervención en el Ministerio de Cultura, donde De La Espriella instruyó directamente a la ministra Paola Holguín para que ejecute la medida, asegurando que bajo su mandato no serán permitidos homenajes que, de acuerdo con sus palabras, exaltan el terrorismo.

Sigue a PULZO en Discover

De manera enfática, el presidente señaló: "Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos". Reafirmó su postura con una exhortación directa: "Así que, señora ministra, proceda de conformidad como corresponde". La posición del mandatario deja clara su decisión de no reconocer espacios simbólicos a figuras relacionadas con el pasado armado, una postura que él mismo definió como una defensa de la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia.

En su discurso oficial, De La Espriella hizo énfasis en que su Gobierno no permitirá que antiguos integrantes de organizaciones armadas sean representados como próceres de la nación. Expresó tajantemente: "Nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara". Este enérgico pronunciamiento busca, según él, marcar un distanciamiento entre la institucionalidad actual y los hechos violentos del pasado.

La decisión, difundida ampliamente en medios nacionales como El Nuevo Día, ha abierto un debate sobre cómo debe abordarse la representación de figuras que fueron parte de la historia política y social del país, especialmente en lo concerniente a la memoria colectiva y al patrimonio cultural. El tema cobró relevancia luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional, el 30 de septiembre, una resolución del Gobierno de Gustavo Petro que reconocía el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la nación. Dicha resolución, la número 218 del 17 de junio de 2024, establecía su inscripción en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural. De acuerdo con estas acciones y declaraciones oficiales, el debate sobre memoria histórica y su expresión en los espacios públicos continúa generando controversia en la opinión pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue retirada la imagen de Carlos Pizarro de los espacios públicos en Colombia?

La orden de retirar las imágenes de Carlos Pizarro de los espacios públicos fue dada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien argumentó que no se pueden permitir homenajes que, según él, exalten figuras relacionadas con el terrorismo, como el antiguo comandante del M-19. La instrucción fue dirigida a la ministra de Cultura, Paola Holguín, en un contexto de rechazo a la representación simbólica de antiguos miembros de grupos armados.

¿Qué implicaciones tiene la decisión de retirar homenajes a miembros del M-19 para la memoria histórica de Colombia?

La medida ordenada por De La Espriella ha generado debate, pues mientras el Gobierno la presenta como una postura contra la apología al terrorismo, también reabre discusiones sobre la forma en que la memoria histórica y el patrimonio cultural deben representarse en Colombia. Las implicaciones abarcan cómo el país construye su relato sobre el pasado reciente y cómo define a las figuras públicas y sus símbolos en el espacio colectivo.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.