Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley estatutaria con el fin de fortalecer la representación equitativa de mujeres y hombres en los máximos órganos judiciales de Colombia, tales como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Según el texto radicado, el objetivo principal es transformar las reglas de los procesos de nominación y elección de magistrados y magistradas para que el acceso a estas posiciones de liderazgo refleje un equilibrio de género. Como lo resalta la Defensoría, esta iniciativa busca desmontar barreras históricas que han impedido que distintos grupos, y en especial las mujeres, alcancen lugares representativos en el sistema judicial.

Sigue a PULZO en Discover

La propuesta contempla una medida concreta: si en una alta corte hay menos del 50 % de mujeres, las listas y ternas para elegir a sus miembros deberán estar conformadas únicamente por mujeres. De acuerdo con Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, hoy las mujeres constituyen apenas el 34,52 % de quienes ejercen la magistratura en esas cortes. Además, Marín resaltó que las desigualdades van mucho más allá de la representación numérica, mencionando la situación de mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans, y de aquellas en condiciones económicas precarias.

Al revisar la distribución de género en la rama judicial, con cifras del Consejo Superior de la Judicatura hasta diciembre de 2025, se evidencia que el 56,68 % de los empleados judiciales son mujeres. Respecto a los cargos de mayor rango, se observa un descenso: mujeres ocupan el 49,62 % de los puestos de jueces municipales, el 47,55 % como jueces del circuito y el 39,20 % de los magistrados de tribunal. No obstante, el porcentaje cae de manera notable al analizar la representación femenina en las altas cortes, donde solo llega al 28,05 %, señala la Defensoría del Pueblo.

La presidenta de la Comisión Nacional de Género, Miryam Stella Gutiérrez, sostiene que las acciones afirmativas, como las contempladas en este proyecto, son las únicas vías para garantizar la igualdad de condiciones. Asimismo, la Defensoría advierte que el mérito no será sacrificado. Al contrario, considera que la paridad y la excelencia profesional deben ser principios que se integren y complementen en la configuración de los procesos de selección judicial.

El camino de este proyecto de ley estatutaria en el Congreso no será corto. Deberá superar cuatro debates, iniciando en la Cámara de Representantes y siguiendo en el Senado, para cumplir los requisitos que le impone su naturaleza estatutaria, incluido el análisis de constitucionalidad. El proceso legislativo debe completarse antes de finalizar la presente legislatura, en junio de 2027. La iniciativa, de acuerdo con la información oficial, apenas comienza su trámite parlamentario y representa un paso clave en la discusión sobre equidad de género en el poder judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley estatutaria sobre paridad en las cortes?

El objetivo del proyecto radicado por la Defensoría del Pueblo es lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres en las altas cortes de Colombia, eliminando barreras históricas y permitiendo que haya igualdad de oportunidades en los máximos organismos judiciales.

¿Cómo se implementaría la paridad de género en las altas cortes según la propuesta?

La iniciativa contempla que, si en una alta corte las mujeres representan menos del 50 %, las listas y ternas para la selección de magistrados estarán conformadas solo por mujeres, buscando así incrementar su presencia en esos cargos hasta alcanzar la paridad.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.