Por: El Espectador

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Una de las dos curules destinadas a comunidades afrodescendientes en la Cámara de Representantes ha sido epicentro de una disputa judicial sin resolver, marcada por múltiples decisiones cautelares y reclamaciones legales sobre su adjudicación legítima. Desde el escrutinio electoral, esta curul ha estado bajo controversia debido a la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de asignarla a Winsner Sandoval, miembro del Partido Demócrata. Sin embargo, el movimiento Libres, por medio de la candidata Anyela Guanga, ha sostenido que dicho escaño debía serle otorgado, alegando que su número de votos superaba los requisitos establecidos.

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El conflicto escaló formalmente cuando Anyela Guanga interpuso una demanda de nulidad electoral, la cual fue recibida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Según El Espectador, mediante un auto con fecha del 8 de octubre, este tribunal no solo admitió la demanda, sino que le concedió a la demandante una medida cautelar. Por ello, el CNE fue instruido para adjudicar la segunda curul de la circunscripción especial afrodescendiente a Guanga, respetando el orden de la lista cerrada del Consejo Comunitario El Naranjo y manteniendo intacta la curul ya entregada a Óscar David Benavides Angulo, igualmente perteneciente a Libres.

Pese a esta decisión, el Consejo de Estado estableció que dicha medida tendría validez únicamente mientras perdure la suspensión provisional de la elección de Winsner Sandoval. De hecho, en una decisión previa, el mismo tribunal ya había suspendido temporalmente la elección de Sandoval, mientras estudia otra demanda que busca inhabilitarlo de manera definitiva, argumentando que presuntamente no cumpliría con los requisitos legales para acceder a este escaño especial. A pesar de estas acciones, Sandoval continúa participando en las actividades legislativas.

La raíz del desacuerdo, según el recurso presentado, radica en que, en circunscripciones bipersonales, las curules deben distribuirse únicamente entre listas que logren superar el 30 % del umbral de votos. Para el evento del 8 de marzo, este umbral se fijó en 78.915 sufragios: Libres superó esta meta con 159.387 votos, mientras que el Partido Demócrata Colombiano, con 72.241, no alcanzó el mínimo requerido. De acuerdo con el argumento de Libres, esto significaría que ambas curules debían corresponderle a este movimiento.

Por su parte, la defensa de Sandoval ha expresado que el artículo 263 de la Constitución Política no es contundente en situaciones donde solo una lista supera el umbral pero no alcanza el cuociente electoral, solicitando que esa regla se estudie en profundidad por parte del tribunal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la curul afro en la Cámara de Representantes está en pleito judicial?

El litigio alrededor de esta curul surge porque, mientras el CNE se la adjudicó a Winsner Sandoval, el movimiento Libres reclama que solo ellos superaron el umbral de votos requerido legalmente, según datos reportados por El Espectador. La demanda de nulidad presentada por Anyela Guanga y las medidas cautelares ordenadas por el Consejo de Estado buscan determinar si el escaño corresponde legítimamente a Libres, en función del sistema electoral aplicado para comunidades afrodescendientes.

¿En qué consiste el umbral electoral y cómo afecta la distribución de curules afro?

El umbral electoral es el número mínimo de votos que una lista debe obtener para acceder a la distribución de escaños en una circunscripción. En este caso, las listas tenían que superar el 30 % de los votos válidos, establecido en 78.915 sufragios, para aspirar a la curul especial afrodescendiente. Esta regla incidió directamente en el pleito, ya que solo Libres cumplió con ese umbral, dejando a la lista del Partido Demócrata Colombiano fuera, lo que originó el actual debate sobre la legalidad de la distribución.

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