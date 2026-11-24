Nuevos registros audiovisuales permitieron reconstruir el desplazamiento previo de la camioneta blanca tipo Renault Duster empleada como carro bomba durante el reciente atentado ocurrido en el centro de Villavicencio.

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Las grabaciones, expuestas por Noticias RCN, evidencian cómo el automotor avanzó cubierto con una carpa en su parte trasera para camuflar los explosivos mientras viajaba desde sectores rurales hasta ubicarse frente a la Gobernación del Meta.

Cámaras de vigilancia urbana y dispositivos instalados en peajes captaron el paso continuo del vehículo por diversos corredores viales, incluyendo su ingreso por uno de los sitios principales hacia Villavicencio.

La información indica que el vehículo hurtado en marzo tuvo su paso por el mencionado punto en el peaje Casablanca y que este se llevó a cabo a las 6:39 de la tarde del lunes 23 de noviembre de 2023.

De hecho, dentro de varias secuencias visuales analizadas por los investigadores judiciales aparece claramente registrado el rostro de la persona que conducía el automóvil durante ese trayecto hacia la capital metense.

Las pesquisas establecieron además que cuatro hombres armados hurtaron dicha camioneta en marzo pasado dentro del municipio de Puerto Gaitán, señalados de integrar el Frente 39 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las hipótesis iniciales de inteligencia, los responsables planificaron la acción terrorista durante más de ocho meses, periodo empleado para acondicionar el vehículo y cargar cerca de 100 kilos de pentonita.

Principales sospechosos y estructuras criminales bajo indagación

Actualmente, los cuerpos de seguridad recolectan evidencias técnicas y examinan minuciosamente cada video para trazar la ruta exacta del automotor e identificar plenamente a todos los autores materiales e intelectuales involucrados.

Entre los principales señalados dentro del expediente figura un individuo identificado como alias Antonio o Antonio Medina, antiguo firmante del acuerdo de paz con las Farc expulsado posteriormente tras retomar actividades criminales.

Los investigadores verifican ahora sus nexos operativos con las facciones disidentes dirigidas por alias Iván Mordisco o con los bloques armados que responden directamente al mando de alias Calarcá.

Asimismo, los informes de inteligencia vinculan a alias Antonio Medina con las estructuras 39 y 28 de las disidencias, actuando presuntamente en coordinación con otro cabecilla conocido como alias Paul.

Estas redes armadas ilegales mantienen presencia activa en varias zonas del departamento del Meta, donde someten constantemente a la población civil mediante cobros extorsivos, intimidaciones y atentados de alto impacto.

Con el análisis forense de estas imágenes y los testimonios recopilados, las autoridades buscan capturar a los responsables del ataque terrorista.

¿Cuántos muertos hubo por atentado en Villavicencio?

El atentado con carro bomba perpetrado la noche del lunes 23 de noviembre de 2026 frente a la Gobernación del Meta en Villavicencio no dejó víctimas mortales.

De acuerdo con el balance consolidado por la Secretaría de Salud del Meta y la Alcaldía de Villavicencio, cero personas fallecieron tras la fuerte detonación explosiva.

Sin embargo, el ataque ocurrido hacia las 9:30 de la noche en la Plaza Los Libertadores provocó un saldo preliminar de 23 personas heridas de diversa consideración.

Entre los ciudadanos lesionados figuran cinco vigilantes encargados de la seguridad de la sede departamental, quienes recibieron atención inmediata junto con transeúntes y residentes cercanos al parque central.

Los organismos de socorro trasladaron a los heridos hacia centros asistenciales locales, incluyendo el Hospital Departamental de Villavicencio, la Clínica Primavera, la Clínica Trauma y Servimédicos.

Otros afectados con lesiones leves recibieron valoración médica oportuna en los puestos de atención de Esperanza y Barzal sin comprometer su vida hasta el momento.

Más allá del parte humano sin fallecidos, la onda expansiva causó severos daños materiales en más de 85 predios ubicados dentro de un radio aproximado de 500 metros.

La explosión destruyó completamente dos locales comerciales y afectó edificaciones emblemáticas como la Gobernación del Meta, la Lotería del Meta y la catedral central de Villavicencio.

Ante la gravedad del suceso, las autoridades municipales y departamentales ofrecieron una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita capturar pronto a los responsables.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.