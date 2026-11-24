Por: El Espectador

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La calidad del aire en el suroccidente de Bogotá y zonas rurales cercanas se ha convertido en motivo de creciente preocupación. Desde las primeras horas del martes, la Secretaría de Ambiente anunció que se mantiene vigente la alerta preventiva en territorios específicos como Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito, un llamado que fue respaldado también por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR Cundinamarca), de acuerdo con información publicada por El Espectador.

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Mediante un comunicado, la CAR indicó el estado de prevención ambiental en el barrio Mochuelo, ubicado en Ciudad Bolívar, y en el municipio de Nemocón. Las razones detrás de esta medida se relacionan con hallazgos recientes registrados por el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de la CAR: se detectó un aumento en la concentración de material particulado PM2.5, lo que se traduce en partículas contaminantes de menos de 2,5 micrómetros. Este fenómeno obedece a condiciones meteorológicas desfavorables, principalmente derivadas de la escasez de lluvias.

Alfred Ballesteros, director general de la CAR, manifestó que "no se descarta que debamos declarar nuevos estados de prevención, alerta o emergencia en otros sectores de nuestra jurisdicción”. Dicha situación no sorprende a los residentes de Mochuelo Alto y Bajo, puesto que hace cinco meses la CAR declaró que estos barrios ostentan la peor calidad de aire en la capital. Según datos recopilados por la entidad, las actividades de minería de arcilla y la producción de materiales como ladrillos, cemento y asfalto, sumadas al funcionamiento de fundidoras y cementeras, son las principales responsables de esta problemática.

La declaratoria de alerta tendrá vigencia hasta por diez años, o hasta que se adopten decisiones de fondo que contribuyan a reducir la concentración de contaminantes. En el corto plazo, Mochuelo quedará bajo estrictas medidas de control: prohibición de quemas abiertas y controladas, suspensión de nuevos permisos de emisión, restricción al aumento de capacidad productiva en las industrias existentes, y fortalecimiento de las acciones de seguimiento ambiental.

Las medidas también contemplan restricciones operativas para industrias que utilicen calderas y equipos alimentados a carbón, así como la suspensión de actividades de mantenimiento que impliquen el apagado de sistemas de control de emisiones. Para cuidar la salud de los habitantes, la CAR recomendó el uso de tapabocas N-95, disminuir el uso de vehículos y adoptar prácticas de limpieza que minimicen la dispersión de polvo. Las autoridades de movilidad, por su parte, deberán intensificar controles y restringir la circulación de automóviles más contaminantes, especialmente aquellos que operan con diésel o con más de diez años de antigüedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas de la mala calidad del aire en el suroccidente de Bogotá?

De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), las principales causas de la contaminación en barrios como Mochuelo Alto y Bajo son la minería de arcilla y la producción industrial de materiales para la construcción, incluyendo actividades de fundidoras, cementeras, asfalteras y ladrilleras. Estas industrias incrementan la presencia de material particulado, situación agravada por condiciones meteorológicas poco favorables, como la escasez de precipitaciones.

¿Qué significa el material particulado PM2.5 y por qué preocupa en Bogotá?

El material particulado PM2.5 está compuesto por partículas sólidas o líquidas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro, lo que les permite penetrar profundamente en las vías respiratorias y alcanzar los pulmones. Según la CAR, su incremento se asocia a riesgos para la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, motivo por el cual se han declarado medidas preventivas en Bogotá y Cundinamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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