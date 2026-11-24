Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Uno de los casos que ha sacudido a la comunidad universitaria en Bogotá es el de Gabriel Cárdenas, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes. De acuerdo con los relatos que han entregado sus familiares y lo reportado por diferentes medios de comunicación, Gabriel envió uno de sus últimos mensajes a su mamá, Viviana Morales, el jueves 19 de noviembre, cuando se dirigía presuntamente a sus clases en la capital. El mensaje corto y directo, "Llegué", fue la última señal que ella recibió antes de perder contacto con él. A partir de ese instante, comenzó la angustiosa búsqueda, ya que la familia no logró volver a comunicarse con el joven por llamadas ni mensajes tradicionales.

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Según la narración de Viviana Morales a los medios, Gabriel le informó primero que estaba retrasado para sus actividades académicas y que, debido a esto, tomaría una motocicleta solicitada mediante una aplicación para llegar a la universidad. Durante el trayecto, mencionó que se encontraba en el sector de Barichara, un área reconocida porque cerca de allí se ubican algunas residencias estudiantiles de la institución. Minutos después, a las 8:10 de la mañana, le escribió el mensaje "Llegué". Su mamá le contestó deseándole un buen día, sin imaginar que esa sería su última conversación.

La información recabada por la familia tras la desaparición reveló inconsistencias que han sido piezas clave para la investigación. Por ejemplo, al consultar con la Universidad de los Andes, se estableció que Gabriel nunca llegó a registrar su ingreso al campus el día de su desaparición, a pesar de afirmar, vía mensaje, que ya se encontraba en el lugar. Además, al revisar los movimientos bancarios del joven, su familia detectó una transacción de 10.200 pesos, que asociaron con el pago del transporte solicitado a través de la aplicación.

La búsqueda de Gabriel culminó tristemente el lunes 23 de noviembre, cuando organismos de socorro localizaron su cuerpo en la parte baja del Salto del Tequendama, en Cundinamarca. La identificación inicial se hizo a partir de sus documentos, confirmando su identidad. Como parte de la indagación, se difundieron imágenes de cámaras de seguridad que habrían captado a Gabriel caminando en el área del Salto del Tequendama, lo que permitió a las autoridades reconstruir parte de su trayecto ese día. Gabriel era un destacado estudiante, cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas y contaba con una beca por su desempeño académico. Las circunstancias en las que ocurrió su muerte permanecen en investigación y han sido objeto de atención por parte de las autoridades responsables, según los datos divulgados por los medios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los últimos movimientos y comunicaciones conocidos de Gabriel Cárdenas antes de ser encontrado en el Salto del Tequendama?

Gabriel Cárdenas intercambió mensajes con su mamá el 19 de noviembre, indicando que tomaría una motocicleta solicitada por una aplicación y que llegó al sector de la universidad, según contó su mamá a los medios. El último mensaje fue recibido a las 8:10 a. m. Al consultar registros, la universidad informó que Gabriel no ingresó al campus y su familia detectó una transacción bancaria por el servicio de transporte. Días después, fue hallado sin vida en la parte baja del Salto del Tequendama, información confirmada por los documentos que llevaba consigo.

¿Qué es el Salto del Tequendama y por qué es relevante en la investigación de la desaparición de Gabriel Cárdenas?

El Salto del Tequendama es una cascada ubicada en el departamento de Cundinamarca. Este lugar adquirió relevancia en el caso de Gabriel Cárdenas porque allí fue encontrado su cuerpo varios días después de su desaparición, un hallazgo que permitió avanzar en la investigación gracias a registros de cámaras de seguridad que habrían captado su paso por la zona, según información de los organismos de socorro citada en los medios de comunicación.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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