Por: El Espectador

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A pesar de las fuertes lluvias que han caído recientemente, sobre todo en el oriente y norte de Bogotá, la alerta preventiva por mala calidad del aire se mantiene en varias Unidades de Planeamiento Local (UPL) de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, persisten vientos débiles en el suroccidente, lo que dificulta que los contaminantes se dispersen y provoca que sigan acumulándose cerca del suelo. Por este motivo, la entidad explicó por qué decidió prolongar la medida en áreas como Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

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El inicio de la semana trajo consigo otros factores que agravan la situación, como el alto tráfico de vehículos y el movimiento industrial constante. Según la Secretaría de Ambiente, aunque hubo algunas mejoras durante el fin de semana, estas no han sido suficientes para levantar la alerta. En sus propias palabras, “todavía no se cumplen las condiciones para levantar la alerta”.

Desde el 21 de noviembre, cuando empezó la medida, se han hecho 10 operativos para controlar las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan en las zonas afectadas. Como parte de este proceso, se inspeccionaron 67 vehículos, de los cuales apenas 10 lograron aprobar las pruebas de emisiones. Mientras tanto, la Policía de Tránsito impuso comparendos a quienes no pasaron las inspecciones y 45 automóviles terminaron inmovilizados.

En el sector industrial, la secretaría realizó 42 visitas, incluyendo 19 de seguimiento y 23 socializaciones de la medida. En 3 casos descubrieron máquinas operando fuera del horario permitido, por lo que se levantaron actos para evaluar posibles procesos sancionatorios.

La Alerta Preventiva Fase 1 por calidad del aire obliga a tomar medidas para reducir la exposición de las personas y frenar las fuentes de contaminación mientras las condiciones atmosféricas mejoran. Entre las acciones ordenadas destaca la restricción de operación de equipos industriales que usen combustibles sólidos o líquidos entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m. Además, la ciudadanía en las áreas de alerta debe evitar actividades físicas al aire libre, consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) antes de salir, evitar fuentes internas de contaminación en sus hogares y buscar atención médica ante síntomas respiratorios persistentes.

La Secretaría de Ambiente recomienda, además, limitar el uso de vehículos particulares, proteger especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas y acudir a los servicios de salud en caso de señales de alarma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se mantiene la alerta por mala calidad del aire en Kennedy y otras zonas de Bogotá?

La Secretaría de Ambiente indicó que, pese a las lluvias de los últimos días, la presencia de vientos débiles en el suroccidente dificulta la dispersión de los contaminantes, lo que propicia su acumulación cerca del suelo. A esto se suman el alto flujo vehicular y la actividad industrial, factores que, según la entidad, impiden que se cumplan las condiciones necesarias para levantar la alerta en las UPL de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

¿Cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía ante la alerta de mala calidad del aire?

Ante la alerta preventiva, la Secretaría de Ambiente aconseja evitar ejercitarse al aire libre, consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) antes de programar actividades fuera de casa, reducir el uso de automóviles particulares, evitar fuentes de humo en el hogar, proteger a quienes tienen enfermedades crónicas y acudir a los servicios médicos en caso de síntomas como dificultad para respirar o fiebre persistente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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