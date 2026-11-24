Un incendio de grandes proporciones se registró durante la madrugada de este martes 24 de noviembre de 2026 en una fábrica de colchones ubicada en el barrio Villa Hermosa, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. La emergencia dejó millonarias pérdidas materiales y obligó a evacuar dos viviendas cercanas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información conocida por Citytv, las llamas comenzaron hacia la 1:30 de la madrugada, cuando la mayoría de los habitantes del sector descansaban. Fueron los vecinos quienes advirtieron que el fuego consumía una bodega situada en un segundo piso.

(Lea también: Terror en Kennedy por ataque con gasolina contra restaurante; video captó a responsable)

La situación causó preocupación entre los residentes, debido a la intensidad de las llamas y a la cercanía de otras edificaciones.

Lee También

Tras recibir el reporte, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desplegó un operativo para controlar la emergencia. Al lugar llegaron 24 funcionarios, apoyados por cinco máquinas y dos carrotanques.

Incendio en Kennedy https://t.co/8E12CjmvZf — Maribel Ariza Arenas (@ariza_aren17333) November 24, 2026



Según explicó el capitán Rodolfo Barrera, durante las labores fue necesario evacuar dos viviendas aledañas como medida preventiva para proteger a sus habitantes. Aunque el incendio causó importantes daños materiales en la fábrica de colchones, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

(Vea también: Motociclista incendió su moto sobre grúa de tránsito en Bogotá; temeraria acción quedó en video)

Por ahora, las causas que originaron el incendio son materia de investigación. Las autoridades deberán establecer qué provocó la emergencia y cómo comenzó la propagación de las llamas en la bodega.

La situación dejó afectaciones económicas para el establecimiento, mientras los organismos correspondientes avanzan en las verificaciones para esclarecer lo ocurrido.

* Pulzo.com se escribe con Z