Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad Chapinero, en Bogotá, amplía su propuesta gastronómica y de servicios con la reciente apertura de Hornitos Pastelería y Panadería en el primer piso del edificio. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, esta inauguración se convierte en un punto clave para fortalecer la oferta culinaria en este espacio, ya que Hornitos se suma a otros dos establecimientos: la cafetería Terracota y Dos Gatos Taquería, ubicada en el piso 11. Esta integración permite que quienes asisten al edificio cuenten con diferentes opciones gastronómicas distribuidas en distintos niveles, optimizando la experiencia de quienes visitan el lugar.

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La inauguración oficial de Hornitos fue programada para el lunes 23 de noviembre, entre las 2:30 p. m. y las 6:30 p. m., según informó el CEFE Centro Felicidad Chapinero. El evento no solo permitió a los asistentes conocer el nuevo espacio, sino también degustar los productos del restaurante en una tarde que marcó el inicio de una nueva etapa para el centro. A partir del martes 24 de noviembre, Hornitos abrió sus puertas de manera regular, ofreciendo atención al público todos los días de la semana y extendiendo su horario desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Este horario incluso se mantiene los lunes, día habitual de cierre por mantenimiento del edificio, permitiendo así el acceso continuo a la oferta gastronómica del lobby.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte también detalla los horarios de los demás establecimientos: Terracota atiende de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. y Dos Gatos Taquería (en el piso 11) de martes a domingo, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. En cuanto al funcionamiento general del Centro Felicidad Chapinero, los horarios son martes a sábado de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., domingos y festivos de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. y permanece cerrado los lunes, salvo para el área gastronómica del lobby. Los diferentes espacios deportivos tienen horarios específicos: las piscinas (pisos 8, 9 y 10) abren de martes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.; el gimnasio del piso 6 funciona en jornadas divididas, exceptuando los lunes; y la Arena Polivalente (piso 3) mantiene horarios similares ajustados a cada día de la semana.

Según información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, esta ampliación transforma el Centro Felicidad Chapinero en un lugar que combina bienestar, cultura y gastronomía en sus diversas instalaciones.

¿Cuál es el horario de Hornitos Pastelería y Panadería en el Centro Felicidad Chapinero?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Hornitos Pastelería y Panadería abre todos los días, de domingo a domingo, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Incluso durante los lunes, cuando el edificio permanece cerrado por mantenimiento general, el lobby sigue abierto para quienes deseen acceder a la oferta gastronómica.

¿Qué otras opciones gastronómicas existen en el Centro Felicidad Chapinero y cuáles son sus horarios?

Además de Hornitos, el Centro Felicidad Chapinero cuenta con la cafetería Terracota, abierta de 11:00 a. m. a 7:00 p. m., y Dos Gatos Taquería, ubicada en el piso 11 y disponible de martes a domingo entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m., según información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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