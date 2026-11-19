El presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje de respaldo solidario a los comerciantes de San Victorino en Bogotá, quienes enfrentan graves pérdidas tras el incendio ocurrido en El Gran San.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado destacó el esfuerzo histórico de estos empresarios populares en la localidad de Santa Fe.

“A mis queridos comerciantes de San Victorino les quiero decir: ¡No están solos! Sé que detrás de cada negocio hay años de sacrificio, familias enteras y sueños construidos con esfuerzo” expresó el mandatario, al replicar una publicación de Pulzo sobre el tema.

La emergencia estructural ocurrió durante la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre hacia la 1:20 a. m. en este reconocido complejo mayorista ubicado sobre la carrera 11 con calle 9.

Según los reportes oficiales del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las llamas afectaron entre 22 y 27 locales comerciales del Gran San, dejando 10 establecimientos en pérdida total sin víctimas lesionadas.

Frente a este complejo panorama previo a la temporada navideña, el Gobierno Nacional anunció medidas de acompañamiento económico e invitó directamente a la ciudadanía capitalina a reactivar las ventas del sector.

“Desde mi Gobierno estamos trabajando en alternativas para apoyar su recuperación, pero hoy quiero hacerles un llamado a todos los bogotanos: visitar San Victorino, recorrer sus locales, conocer sus productos y comprarles”, señaló De la Espriella.

Paralelamente, la Alcaldía de Bogotá activó incentivos de hasta 10 millones de pesos, ferias comerciales y espacios tipo vitrina para impulsar los negocios afectados por la conflagración en el centro bogotano.

“Cada compra es una mano tendida, cada cliente es una esperanza y cada peso que llega a estos negocios ayuda a levantar a una familia”, sostuvo el presidente colombiano.

De este modo, autoridades nacionales y distritales coordinan esfuerzos financieros y comerciales para proteger el sustento de cientos de hogares que dependen del comercio tradicional en San Victorino.

¿Cuánto fue la pérdida por incendio de centro comercial Gran San?

El incendio registrado en el centro comercial El Gran San, ubicado en el sector de San Victorino en Bogotá (ver mapa), dejó pérdidas económicas calculadas entre 5.000 y 6.000 millones de pesos.

La emergencia ocurrió durante la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre de 2026 en el complejo mayorista situado sobre la carrera 11 con calle 9, localidad de Santa Fe.

De acuerdo con el balance preliminar consolidado tras las inspecciones técnicas, las llamas afectaron directamente 27 locales comerciales dedicados principalmente a la confección y venta de textiles.

De ese total de establecimientos impactados por la conflagración nocturna, 10 locales sufrieron pérdida total en mercancía, mobiliario y adecuaciones internas, mientras otros 17 registraron daños parciales por humo.

Cada uno de los comercios destruidos completamente almacenaba inventarios de temporada valorados entre 300 y 500 millones de pesos, cifra que explica la magnitud del golpe financiero sufrido.

El siniestro estalló justo al inicio de la temporada comercial más importante del año, periodo en el cual los mayoristas abastecen pedidos navideños para clientes de toda Colombia.

Aunque las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni víctimas fatales durante la atención de la emergencia, decenas de familias comerciantes perdieron su capital de trabajo inmediato.

Para controlar el fuego y evitar su propagación hacia inmuebles vecinos, 43 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá operaron continuamente utilizando ocho máquinas extintoras y equipos especializados.

Posteriormente, las autoridades distritales habilitaron espacios temporales en plazoletas cercanas para que los comerciantes damnificados exhiban mercancía salvada, vendan sus productos y recuperen liquidez durante el cierre de año.

Asimismo, entidades financieras y distritales estructuraron líneas de crédito blando e incentivos económicos de hasta 10 millones de pesos por negocio afectado para impulsar su pronta reactivación comercial.

De esta manera, los empresarios de El Gran San trabajan aceleradamente para restablecer sus operaciones habituales y mitigar el millonario impacto económico dejado por esta emergencia estructural.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.