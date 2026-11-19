Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico episodio tuvo lugar en la noche del miércoles 18 de noviembre en una reconocida clínica de Ibagué, donde un adulto mayor falleció mientras esperaba atención médica en una camilla del servicio de urgencias. La muerte del paciente desató escenas de angustia y enojo entre sus familiares, quienes señalaron presuntas demoras en la atención, además de exigir respuestas claras sobre cómo ocurrieron los hechos. Esta queja fue hecha pública por una ciudadana que también se encontraba en el lugar, acompañando a su hija de 18 meses, quien presentaba problemas de salud.

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En su relato, entregado según lo registrado en el artículo, la denunciante indicó que durante su permanencia en la sala de espera observó varios bebés que sufrían fiebre de hasta 40 grados y dolores intensos, presuntamente sin haber recibido valoración médica. Este testimonio puso en evidencia las preocupaciones sobre las condiciones en las que los pacientes estaban siendo atendidos, lo cual acentuó la sensación de inconformidad entre quienes esperaban servicios médicos en el sitio.

El ambiente se tornó aún más crítico cuando, de acuerdo con el relato, una mujer de entre 30 y 40 años ingresó a urgencias manifestando un fuerte dolor en el pecho. Poco después, la paciente se desmayó en la sala y sus acompañantes tuvieron que intervenir directamente para que la mujer recibiera atención médica, entrando a la fuerza al área asistencial. Este episodio, sumado al fallecimiento del adulto mayor, generó una atmósfera de tensión en el interior de la clínica.

Videos grabados por quienes estaban presentes muestran el drama vivido en esos momentos. En las imágenes se observan los reclamos de los familiares mientras el cuerpo del adulto mayor era trasladado. Asimismo, se escuchan voces que exigen acciones contundentes frente a lo que consideran una falla en la atención médica: “¡Ustedes juegan con el dolor de las personas!”, reclama uno de los familiares. La petición central de los allegados es que se investigue a fondo el caso, que se establezca con claridad qué ocurrió durante la espera y si realmente existió alguna falencia en la prestación del servicio.

Hasta ahora, las directivas de la clínica no han emitido ningún pronunciamiento oficial en respuesta a las denuncias. Entretanto, la familia del adulto mayor continúa exigiendo explicaciones y espera que las autoridades correspondientes esclarezcan los hechos para determinar posibles responsabilidades en este lamentable episodio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denuncian los familiares del adulto mayor fallecido en clínica de Ibagué?

Los familiares del adulto mayor denuncian, según la información recabada en el artículo, presuntas demoras en la atención médica mientras el hombre esperaba en una camilla, lo que consideran pudo haber influido en su fallecimiento. Exigen explicaciones por parte de la clínica y que se esclarezcan las circunstancias completas del caso con el fin de identificar si hubo responsables.

¿Qué ocurrió con los demás pacientes que esperaban atención en la clínica de Ibagué?

De acuerdo con los relatos consignados en la denuncia, otros pacientes, incluidos bebés con fiebre alta y una mujer que sufrió un desmayo por un fuerte dolor en el pecho, también habrían enfrentado demoras en la valoración médica. Los acompañantes expresaron su indignación por la situación, evidenciando preocupaciones sobre la calidad y oportunidad del servicio de urgencias en el establecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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