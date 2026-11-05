Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho que ha causado conmoción tuvo lugar en Manizales, Caldas, al descubrirse a un hombre de edad avanzada, de aproximadamente 60 años, con las manos y los pies atados en un terreno detrás del colegio INEM. Según la información entregada por la Alcaldía de Manizales, vecinos del sector alertaron a las autoridades durante la mañana del miércoles 4 de noviembre, preocupados al ver salir al ciudadano desde una zona boscosa, con las manos amarradas y la ropa mojada. Al ser auxiliado, se evidenciaron golpes y señales de maltrato, por lo que fue remitido de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica.

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De acuerdo con los detalles proporcionados, la línea de emergencias 123 recibió el reporte y permitió la reacción tanto de uniformados de la Policía Metropolitana como de grupos de rescate. Estos organismos realizaron una valoración inicial de la víctima en el lugar antes de su traslado hasta una entidad de salud, donde permanece estable y bajo observación médica, de acuerdo con la Alcaldía.

Gracias a las primeras indagaciones relacionadas con la identidad del hombre, se supo que había salido el lunes 2 de noviembre del hogar de paso Mi Jesús. Aunque la investigación sigue en curso, una de las principales hipótesis apunta a que el adulto mayor habría sido atacado por dos personas, quienes, con el aparente objetivo de robarle sus pertenencias, lo ataron y condujeron hasta el lote donde finalmente fue encontrado. Esta versión hace parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada en su totalidad por las autoridades correspondientes.

Las actuaciones de la Policía Nacional se concentran en esclarecer las circunstancias que rodean el caso e identificar a los responsables de la agresión. Para ello, se lleva a cabo la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona, así como la toma de declaraciones a testigos y habitantes del sector. Mientras tanto, la Alcaldía de Manizales anunció que, tras la recuperación médica de la víctima, se realizará un acompañamiento psicosocial y se gestionará su eventual ingreso a un hogar de bienestar para personas mayores. Este caso ha puesto sobre la mesa la preocupación por la vulnerabilidad a la que están expuestos muchos adultos mayores y la necesidad de reforzar acciones de protección para esta población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas anunció la Alcaldía de Manizales para proteger al adulto mayor agredido?

La Alcaldía de Manizales comunicó que, tras recibir el alta médica, el adulto mayor contará con acompañamiento psicosocial. Además, se gestionará su ingreso a un hogar de bienestar para personas mayores, con el propósito de proteger su integridad y bienestar luego de la agresión sufrida, según datos entregados por la entidad.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre el caso del adulto mayor encontrado atado en Manizales?

De acuerdo con la información difundida, la principal hipótesis que exploran las autoridades señala que el hombre habría sido interceptado por dos personas que intentaron robarle sus pertenencias. Estas personas lo habrían atado y dejado en el terreno donde finalmente fue hallado. Esta versión está sujeta a investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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