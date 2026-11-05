Un profundo repudio y dolor embargan a los habitantes del barrio Sevilla, en la localidad de Antonio Nariño, al sur de Bogotá, tras registrarse un trágico hecho de violencia intrafamiliar que cobró la vida de una joven mujer de 26 años. De acuerdo con los primeros reportes entregados por el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, el feminicidio se desencadenó en medio de una acalorada riña sostenida al interior del domicilio de la pareja.

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En medio de la altercación, el agresor, un hombre de 29 años y esposo de la víctima, atacó violentamente a la mujer hasta causarle la muerte de manera trágica. Posterior a la agresión fatídica, el sujeto intentó emprender la huida del sector para evadir a la justicia; sin embargo, las alertas inmediatas emitidas por los vecinos de la zona permitieron una rápida respuesta de las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Gracias al oportuno despliegue del cuadrante institucional, las patrullas lograron ubicar y capturar al presunto responsable a pocos metros del lugar de los hechos. El detenido fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de iniciar los actos urgentes, legalizar la captura y adelantar el correspondiente proceso de judicialización por el delito de feminicidio.

Este lamentable hecho generó consternación entre la comunidad del sector y dejó sumida en el luto a una familia. Tras lo sucedido, las autoridades distritales y la Policía reiteraron de manera urgente el llamado a la ciudadanía para denunciar a tiempo cualquier señal de violencia intrafamiliar o machista, recordando la disponibilidad de la Línea Púrpura y las líneas de emergencia para brindar protección oportuna a las mujeres en la capital.

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