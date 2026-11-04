Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Desde 2013, Colombia enfrenta una crisis carcelaria persistente que ha puesto en jaque los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. En una audiencia pública celebrada este 4 de noviembre, la Corte Constitucional revisó el avance de las órdenes emitidas dentro del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), figura jurídica que reconoce vulneración masiva y sistemática de derechos, específicamente en el sistema penitenciario nacional. La cita, presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, evidenció que el panorama sigue siendo crítico debido a problemas como el hacinamiento, las condiciones sanitarias precarias, la alimentación insuficiente y los constantes retrasos en la construcción de nuevas cárceles.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la audiencia se puso sobre la mesa la difícil situación de quienes permanecen por largos periodos en estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), instalaciones planeadas solo para detenciones de corta duración. Según se evidenció, las autoridades no han logrado avanzar de manera significativa en la implementación de las directrices de la Corte Constitucional, lo que impide garantizar adecuadamente los derechos de quienes están detenidos. Este escenario complica aún más el acceso a condiciones mínimas de dignidad y legalidad.

Uno de los datos más alarmantes fue aportado por el propio magistrado Ibáñez, quien reveló cifras preocupantes sobre la sobreocupación en los centros de detención transitoria, de acuerdo con información de la Policía Nacional. Hasta el 24 de agosto de 2026, existían 18.824 personas en estos lugares, mientras que la capacidad oficial es de solo 9.686. Esto significa una sobreocupación de 9.138 personas y un índice de hacinamiento del 94,34 %. El magistrado señaló además que 17.292 de estos detenidos han permanecido más allá del tiempo legal permitido en estos espacios, lo que acentúa la gravedad de la crisis y el incumplimiento de disposiciones judiciales.

El diagnóstico general presentado ante la Corte dejó claro que los problemas no se limitan a la falta de espacio físico, sino que también incluyen graves carencias en temas de salud, alimentación y resocialización. La crisis, persistente por más de una década, sigue exigiendo respuestas urgentes de las autoridades para devolver la dignidad y los derechos a miles de personas privadas de la libertad, mientras los organismos de control y la justicia constitucional mantienen la vigilancia sobre el cumplimiento efectivo de sus decisiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la cifra de hacinamiento en los centros de detención transitoria en Colombia?

De acuerdo con datos expuestos por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez durante una audiencia de la Corte Constitucional, los centros de detención transitoria en Colombia presentan un índice de hacinamiento del 94,34 %, con una sobreocupación de 9.138 personas frente a la capacidad oficial.

¿Qué significa Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el contexto carcelario de Colombia?

La figura de Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) es una declaración de la Corte Constitucional que reconoce una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales, como ocurre en el sistema carcelario colombiano, y obliga a las autoridades a tomar medidas urgentes y coordinadas para superar la crisis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.