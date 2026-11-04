La búsqueda en el arroyo El Salao, en Soledad (Atlántico), terminó con un desenlace fatal para una de las tres personas que fueron arrastradas por la corriente durante el fuerte aguacero de este miércoles 4 de noviembre. Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de un adulto mayor, mientras continúan los operativos para encontrar a una niña de tres años que permanece desaparecida.

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La víctima fue identificada como Piro Antonio Oquendo Cova, de 63 años, quien se movilizaba en una motocicleta junto a sus dos nietas. El hombre había salido a recogerlas del colegio María Montessori hacia las 2:00 de la tarde, cuando ocurrió la emergencia.

El accidente tuvo lugar en la calle 74 con carrera 20, en el barrio Los Cedros. De acuerdo con las autoridades, el adulto mayor intentó cruzar el arroyo, pero perdió el control de la motocicleta y terminó arrastrado por la fuerza del agua.

“Al intentar cruzar un arroyo, perdió el control del vehículo y fue arrastrado por la fuerte corriente”, señalaron las autoridades.

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La emergencia también dejó a una de las menores rescatada por habitantes del sector. La niña, identificada como Diana, fue auxiliada por personas que estaban cerca del lugar y trasladada a la Clínica Los Almendros, donde recibió atención médica.

La otra pequeña, de apenas tres años, continúa desaparecida. Los organismos de socorro mantienen desplegados sus equipos en la zona para dar con su paradero.

La Alcaldía de Soledad confirmó la muerte de Oquendo mediante un comunicado en el que expresó su solidaridad con los familiares y aseguró que los equipos de búsqueda continúan en el terreno.

“La Alcaldía de Soledad confirma el hallazgo sin vida del señor Ciro Oquendo, arrastrado por la creciente súbita del arroyo El Salao durante el fuerte aguacero registrado este miércoles”, indicó la administración municipal.

La tragedia ocurrió en medio de las fuertes lluvias que provocaron el aumento repentino del caudal del arroyo. Mientras una familia enfrenta la pérdida del adulto mayor y espera noticias sobre la niña desaparecida, las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate.

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