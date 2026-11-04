Por: Blu Radio

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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que avanzará en una auditoría integral, independiente y con enfoque forense dirigida al Fondo Nacional del Ganado, administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

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Al respecto, el ministro señaló que tiene “una obligación irrenunciable: defender los recursos públicos y proteger cada peso de nuestros ganaderos y productores de leche”. Esta revisión técnica busca examinar con rigor cómo se han recaudado, administrado e invertido los recursos de las cuotas de fomento ganadero y lechero.

Durante el proceso se investigarán posibles sobrecostos, pagos injustificados, gastos sin soporte, conflictos de interés y cualquier desviación de su destinación legal. Desde el Ministerio se aclaró:

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“No partimos de acusaciones, partimos de una obligación: conocer la verdad”, al tiempo que se advirtió que, de encontrarse irregularidades, se actuará “con toda la contundencia de la ley” para recuperar los recursos comprometidos y trasladar los hallazgos a las autoridades competentes.

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Asimismo, el jefe de la cartera fue enfático al señalar: “En este Ministerio no habrá recursos intocables, contratos inmunes ni administraciones por encima del control”.

El propósito central de esta auditoría es garantizar que “el dinero de fomento se traduzca en oportunidades, en crecimiento y en bienestar para quienes sostienen nuestra ganadería”, al recordar que “los recursos de fomento no pertenecen a quienes los administran, pertenecen al sector y deben servir exclusivamente para fortalecerlo”.

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