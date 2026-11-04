Un fuerte cruce de declaraciones se desataron este miércoles 4 de noviembre de 2026, luego de que se registrara un tenso y bochornoso altercado en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, el cual culminó con la salida anticipada del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, del despacho oficial. En diálogo con Blu Radio, el dirigente gremial relató los pormenores de la convocatoria adelantada por el ministro de la cartera, Indalecio Dangond, señalando que el encuentro estuvo marcado por recriminaciones personales y medidas de seguridad inusuales.

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Según el relato de Lafaurie, las tensiones comenzaron desde el ingreso a las oficinas ministeriales, donde fueron sometidos a rigurosas requisas con detectores de metales y a la prohibición estricta del uso de teléfonos celulares. Ya en el recinto, el ministro Dangond abrió la sesión con una presentación de cinco minutos en la que cuestionó duramente al sector ganadero, responsabilizándolo de la caída en el consumo de carne de res frente a la de pollo y señalando supuestas irregularidades en la ejecución de casi un billón de pesos correspondientes al año 2019.

La situación escaló de tono cuando Lafaurie intentó tomar apuntes y solicitó una hoja de papel al viceministro. Ante la solicitud, el ministro Dangón respondió de forma tajante: “Si no le gusta, váyase”. El presidente de Fedegán replicó manifestando que no se marcharía por tratarse de un despacho público, pero ante la escalada de la discusión y la advertencia del jefe de la cartera de acudir a la fuerza pública —exclamando “llame la policía para que me saquen”—, optó por abandonar el lugar junto a su equipo de trabajo.

Al analizar los motivos de esta animadversión, el dirigente gremial indicó que ambos son oriundos de La Guajira y arrastran diferencias que datan del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando Dangond fungía como asesor del entonces ministro Aurelio Iragorri. Según Lafaurie, el hoy ministro busca cobrar “viejos dolores” y retaliaciones políticas que también habrían afectado a otros líderes gremiales como Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, sumado al malestar gubernamental por los reclamos de Fedegán ante la mortandad de ganado provocada por el fenómeno del Niño.

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Calificando el episodio como un hecho “bochornoso” y “claramente disciplinable”, el presidente de Fedegán anunció que radicará un derecho de petición para exigir la entrega de la grabación oficial de la reunión realizada por el propio Ministerio. Asimismo, advirtió que cuenta con un registro en audio suministrado de forma anónima por un funcionario de la entidad que consideró inaceptable el trato brindado a los representantes del sector agropecuario.