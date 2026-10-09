Por: EL PILON SA

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La ganadería sostenible colombiana fue presentada en Francia como un ejemplo de producción responsable de carne y leche, resaltando la compatibilidad entre la actividad ganadera y el cuidado del medioambiente. Durante el Sommet de l’Élevage 2026 en Clermont-Ferrand, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), lideró la exposición de los avances y beneficios obtenidos por el país bajo este enfoque. De acuerdo con lo expuesto por Lafaurie, el modelo colombiano se ha apoyado en la implementación de sistemas silvopastoriles, que consisten en la integración de árboles, arbustos y pasturas en los terrenos productivos. FEDEGÁN enfatizó que esto permite capturar gases de efecto invernadero, fortalecer la biodiversidad y mejorar la calidad de suelos, todo ello bajo prácticas responsables y productivas.

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Un aspecto relevante en la presentación fue la experiencia del equipo técnico y productores en el valle del río Cesar, donde, según FEDEGÁN, 934 fincas participaron en el programa Ganadería Colombiana Sostenible, cubriendo 58.847 hectáreas. La iniciativa, implementada en cinco regiones del país, vinculó cerca de 4.100 fincas, repartidas en 12 departamentos y 87 municipios, con una extensión de 160.000 hectáreas. En el marco del programa, de acuerdo con cifras del gremio ganadero, se sembraron 3,8 millones de árboles, generando la mitigación de 2,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, además de favorecer la adaptación al cambio climático y el bienestar animal.

El dirigente enfatizó que esta ganadería no solo tiene ventajas ambientales, sino también productivas y comerciales, como el acceso a mercados de carbono y la producción de carnes y lácteos con valor ecológico agregado. En palabras del directivo, los sistemas implementados disminuyen las necesidades de productos químicos como fungicidas y herbicidas, lo que deriva en proteínas más nutritivas y con mejor posicionamiento internacional. Según lo expuesto por Lafaurie, la relevancia del modelo colombiano quedó reflejada en su publicación en la revista Science, y el respaldo de aliados como el Banco Mundial, el Global Environment Facility (GEF) y organizaciones internacionales como The Nature Conservancy (TNC) y el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV).

De acuerdo con FEDEGÁN, la actividad sostenible también tiene efectos sociales positivos, beneficiando el bienestar de unas 700.000 familias ganaderas en Colombia. El directivo recalcó que estas prácticas posicionan al país en el liderazgo continental en producción amigable con el entorno, un mensaje dirigido tanto a productores como a consumidores europeos interesados en carne con trazabilidad y sostenibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios aporta la ganadería sostenible colombiana al medioambiente y a los productores?

Según FEDEGÁN, la ganadería sostenible en Colombia logra capturar gases de efecto invernadero, favorece la conservación de la biodiversidad, recupera suelos mediante la acción de la fauna edáfica (organismos que habitan en el suelo) y permite la adaptación al cambio climático. Asimismo, beneficia a los productores al abrir oportunidades comerciales en mercados especializados y mejorar el bienestar de las familias que participan en el sistema.

¿En qué consiste el programa Ganadería Colombiana Sostenible y cuáles han sido sus resultados?

El programa Ganadería Colombiana Sostenible, de acuerdo con lo expuesto por FEDEGÁN, consiste en implementar sistemas silvopastoriles en predios ganaderos de cinco regiones colombianas, promoviendo prácticas más respetuosas con el entorno. Sus resultados incluyen la vinculación de más de 4.100 fincas en 12 departamentos, la siembra de 3,8 millones de árboles y la mitigación de 2,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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