Por: Noticiero 90 minutos

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció de manera oficial la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, tras confirmar el 8 de octubre que todas las condiciones necesarias se encontraban presentes. Según la entidad, la decisión se basó en el análisis constante de las variables tanto oceánicas como atmosféricas, con especial atención al comportamiento del océano Pacífico. De acuerdo con el Ideam, hay un 83 % de probabilidad de que este evento climatológico mantenga una intensidad considerada fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027, con posibles efectos prolongados hasta finales del primer semestre del año siguiente.

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La declaratoria fue el resultado de una vigilancia técnica detallada: durante cinco trimestres móviles consecutivos, se evidenciaron condiciones cálidas en el océano Pacífico tropical. Esta condición cumplió con los criterios científicos definidos para identificar oficialmente el fenómeno en el país, según lo explicó el Ideam. Si bien las autoridades ya venían alertando sobre el desarrollo de estas características climáticas desde meses atrás, la confirmación oficial exigía la verificación de la persistencia en la combinación entre el océano y la atmósfera.

Sobre los impactos que puede tener El Niño en Colombia, el Ideam advirtió que usualmente este fenómeno significa una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas en distintas regiones, lo cual incrementa el riesgo de incendios forestales y puede poner en jaque las fuentes de agua. No obstante, el instituto aclaró que la llegada de El Niño no implica el cese absoluto de precipitaciones: octubre y noviembre, por ejemplo, coinciden con la segunda temporada más lluviosa del año en el país. Por esto, las lluvias pueden presentarse y causar emergencias, aunque se espera que estén por debajo de los valores históricos en el mismo periodo.

Para hacer frente a este escenario, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) están coordinando acciones con las entidades territoriales. Las estrategias prioritarias incluyen la protección de las fuentes de agua, la prevención de incendios forestales y la atención de posibles afectaciones a las comunidades y servicios básicos. Las autoridades han insistido en fortalecer los planes de contingencia de cara a los riesgos tanto de sequía como de lluvias atípicas. El monitoreo constante del Ideam permitirá adaptar las respuestas y medidas según evolucione la situación climática en las diferentes regiones del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la declaratoria oficial del fenómeno de El Niño en Colombia?

La declaratoria implica que se han verificado científicamente las condiciones necesarias para considerar la presencia del fenómeno de El Niño en el país, según el Ideam. Esto permite activar protocolos y planes de prevención a nivel institucional y orientar acciones para mitigar los efectos ambientales, sociales y económicos que puedan derivarse por el evento climático.

¿Cuáles son las principales recomendaciones y medidas del gobierno frente a El Niño?

El gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y la UNGRD, recomienda proteger las fuentes de agua, prevenir incendios forestales y fortalecer los planes de contingencia. Además, hace énfasis en la vigilancia permanente de las condiciones climáticas y en la articulación con las regiones para enfrentar tanto episodios de sequía como lluvias intensas durante este periodo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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