Por: Noticiero 90 minutos

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Los mejores oradores universitarios del mundo hispanohablante tienen una cita en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), para disputar la gran Final a Cuatro del Mundial de Oratoria, programada para los días 14 y 15 de octubre. Este evento internacional, según información publicada por Noticiero 90 Minutos, representa un punto de encuentro donde jóvenes talentos se reunirán en torno a la argumentación, el pensamiento crítico y el valor de la palabra. La convocatoria pone de manifiesto el interés de las nuevas generaciones por fortalecer sus habilidades comunicativas, en un espacio donde el intercambio de ideas y la diversidad de perspectivas son protagonistas.

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La dinámica del certamen, de acuerdo con la información de la UAO, contempla que los participantes presenten discursos sobre temas de libre elección, lo que permite que cada orador decida voluntariamente la postura que defenderá en sus intervenciones. Este formato promueve la libertad de expresión y abre la posibilidad a debates de alto nivel, donde el ingenio y la solidez en los argumentos cobran total relevancia.

La programación inicia el miércoles 14 de octubre, desde las 3:30 de la tarde, con la semifinal y la ronda clasificatoria frente al jurado evaluador. Quienes logren sobresalir en esta instancia avanzarán hacia el siguiente nivel del campeonato. La gran final se desarrollará el jueves 15 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana, cuando los oradores clasificados competirán ante el público; en esta etapa, el juzgamiento será en vivo, permitiendo una mayor interacción y transparencia en la evaluación de los discursos.

El evento se llevará a cabo en el campus de la UAO, ubicado en Cali, Colombia. El campeonato es organizado por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. De acuerdo con la información difundida, este tipo de certámenes internacionales buscan promover el desarrollo de competencias en oratoria y el pensamiento crítico, aspectos clave para la formación académica y profesional de los jóvenes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza la Final a Cuatro del Mundial de Oratoria en la UAO?

La gran Final a Cuatro del Mundial de Oratoria se realiza los días 14 y 15 de octubre en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali, Colombia. La primera jornada será la semifinal, el miércoles 14 de octubre desde las 3:30 p.m.; la final tendrá lugar el jueves 15 de octubre desde las 10:00 a.m.

¿Cómo es la dinámica de participación en el Mundial de Oratoria de la UAO?

Según la información proporcionada por la UAO y Noticiero 90 Minutos, los participantes presentan discursos sobre temas de su libre elección y deciden qué postura argumentar. La competencia cuenta con una semifinal y una final, donde los discursos son evaluados por un jurado y, en la última jornada, ante público y en juzgamiento en vivo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.