Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El hospital veterinario de la Universidad del Tolima se consolida como un referente nacional en diagnóstico veterinario gracias a la adquisición de un tomógrafo computarizado de 16 cortes, una tecnología de última generación para uso veterinario. De acuerdo con Diego Fernando Echeverry Bonilla, director del hospital, este avance ha sido posible tras una inversión de $1.600 millones, lo que ha permitido dotar la institución con un equipo capaz de realizar imágenes sumamente precisas de las estructuras internas de los animales, mediante cortes milimétricos y hasta submilimétricos.

Sigue a PULZO en Discover

A diferencia de los rayos X tradicionales, que solo logran mostrar imágenes en dos dimensiones y de forma plana, el tomógrafo ofrece la posibilidad de observar el interior del cuerpo de los pacientes desde diferentes ángulos y permite reconstrucciones tridimensionales. Esto es fundamental para analizar órganos, huesos y vasos sanguíneos con un nivel de detalle que no se alcanzaba anteriormente. El director del hospital remarcó que el equipo está orientado a la docencia, la investigación y la proyección social, mostrando así su importancia estratégica para el desarrollo académico y científico.

Esta tecnología representa un salto cualitativo en la forma de diagnosticar afecciones veterinarias. Proporciona información crucial que facilita la elección de tratamientos médicos más acertados y soporta la planificación de intervenciones quirúrgicas complejas. Además, el software especializado que acompaña al tomógrafo permite un análisis pormenorizado de áreas difíciles de evaluar, como el tórax y los pulmones, suministrando herramientas avanzadas a los profesionales encargados de la atención clínica.

Una de las características más destacadas del tomógrafo es su versatilidad: está disponible no solo para mascotas convencionales, sino también para animales no convencionales, especies exóticas e incluso fauna silvestre, ampliando así el acceso al diagnóstico especializado. Juliana Espinosa Arango, médica veterinaria del hospital, aseguró que se trata de uno de los equipos más modernos del país, lo que fortalece la capacidad del hospital para abordar casos médicos complejos y proporciona a la universidad recursos de alto nivel para la formación y la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ventajas ofrece el tomógrafo computarizado de 16 cortes del hospital veterinario de la Universidad del Tolima?

El tomógrafo computarizado de 16 cortes del hospital veterinario de la Universidad del Tolima permite obtener imágenes detalladas en tres dimensiones de las estructuras internas de los animales, mejorando la precisión diagnóstica y facilitando la elección de tratamientos y cirugías complejas, según datos ofrecidos por el hospital y su equipo médico.

¿Para qué tipos de animales está disponible el tomógrafo computarizado en el hospital veterinario de la Universidad del Tolima?

El tomógrafo está disponible para mascotas convencionales, animales no convencionales, especies exóticas y fauna silvestre, lo que amplía las posibilidades de atención y permite estudios avanzados para diversas especies, según información aportada por el equipo veterinario del hospital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z