Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La protesta que lideró la comunidad de Cajamarca se dio en respuesta a un accidente reciente que caló hondo entre sus habitantes. El incidente, ocurrido el domingo 22 de noviembre, involucró a una tractomula que, tras perder los frenos, impactó contra varios vehículos y establecimientos comerciales. Este trágico suceso dejó como saldo cinco personas fallecidas y once más que resultaron heridas, conforme a lo informado en la nota. La tragedia sirvió como detonante para que los ciudadanos se movilizaran y exigieran al Gobierno Nacional acciones concretas y urgentes.

Sigue a PULZO en Discover

El punto principal de concentración en la protesta fue la entrada del puente del municipio, lugar simbólico desde el que la comunidad reclamó el avance definitivo en la construcción de la doble calzada y la adecuación de una vía alterna. El propósito central de estas obras es descomprimir el tránsito pesado por el casco urbano de Cajamarca, pues el paso frecuente de tractocamiones y otros vehículos de carga genera preocupación constante en términos de seguridad vial, de acuerdo con los manifestantes.

Durante la manifestación, el líder comunitario Ervin Valencia expresó que, más allá de simples visitas protocolares, la comunidad necesita la presencia de funcionarios con poder de decisión. Valencia demandó que la ministra de Transporte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el director de la concesionaria encargada del corredor se presenten en el municipio. Según sus palabras, “no queremos mandaderos en nuestro municipio, queremos las personas que tienen poder de tomar decisiones”.

El llamado a las autoridades incluye también la exigencia de una vía alterna, con el fin de evitar que los tractocamiones sigan cruzando el área urbana y generando riesgos. En la misma línea, Óscar Arévalo, actual concejal y presidente del Concejo Municipal, subrayó que la preocupación por los accidentes causados por el tránsito de vehículos pesados es un tema planteado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, de acuerdo con Arévalo, aún no se han visto soluciones concretas, por lo que insistió en que la doble calzada debe ser priorizada y urgió la intervención del Ministerio de Transporte y la Gobernación del Tolima.

La reciente muerte de una joven en otro accidente en el sector de La Línea, recordada por los asistentes, refuerza la sensación de urgencia sobre la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en Cajamarca. De acuerdo con lo presentado, la comunidad demanda respuestas inmediatas y la atención real de las autoridades competentes.

¿Por qué la comunidad de Cajamarca exige la construcción de una vía alterna y la doble calzada?

La exigencia de la comunidad de Cajamarca surge tras los constantes accidentes ocasionados por el tránsito de vehículos pesados en el área urbana. Tras un reciente accidente con saldo de cinco víctimas fatales y once heridos, la comunidad considera urgente que se avance en la doble calzada y una vía alterna para evitar que los tractocamiones atraviesen las zonas habitadas, mejorando así la seguridad vial.

¿Qué piden las autoridades y líderes comunitarios de Cajamarca tras los accidentes recientes?

Luego de los accidentes, los líderes comunitarios y autoridades como el presidente del Concejo Municipal solicitan la intervención directa de funcionarios con poder de decisión, exigiendo la presencia de la ministra de Transporte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el director de la concesionaria. También insisten en la necesidad de priorizar la construcción de la doble calzada y una ruta alterna para proteger a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.