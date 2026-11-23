Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Del 27 al 29 de noviembre de 2026, se llevará a cabo la Feria de Pueblos Indígenas en la plazoleta de la calle 85 con carrera 15 en Bogotá. Esta actividad, organizada por el Instituto para la Economía Social (IPES), hace parte de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y tiene como principal atractivo la posibilidad de conocer y adquirir productos de treinta vendedores y vendedoras provenientes de diversas comunidades indígenas del país. El evento estará abierto al público a partir de las 10:00 a. m., ofreciendo durante tres días una ventana para conocer la riqueza cultural y artesanal de los pueblos originarios.

Sigue a PULZO en Discover

En la feria estarán presentes representantes de diferentes pueblos indígenas, como Inga, Kichwa, Yanacona, Nasa, Pastos, Uitoto, Kamentsa Biyá, Wounaan Nonam, Eperara Siapidara, Pijao, Tubú Hummuarimasa, Muisca y Misak. Cada uno ofrecerá una amplia gama de productos que van desde artesanías en palma de werregue, canastos elaborados con fibras naturales, tejidos en macramé, accesorios variados hasta elementos relacionados con la medicina tradicional indígena. Estos productos no solo destacan por su valor estético, sino que también son portadores de saberes ancestrales y prácticas culturales propias de cada pueblo, constituyéndose en un reflejo de su historia y tradiciones.

De acuerdo con el Instituto para la Economía Social, desde 2025 la entidad ha identificado a 246 personas indígenas que ejercen ventas informales en Bogotá. Este reconocimiento ha permitido orientar acciones de acompañamiento y brindar atención diferencial a dicha población, en busca de fortalecer sus oportunidades económicas y visibilizar su trabajo. La feria, que será la segunda organizada por el IPES durante 2026, representa una oportunidad no solo para apoyar a emprendedores indígenas, sino también para promover la diversidad cultural que enriquece a la ciudad.

Al visitar la Feria de Pueblos Indígenas, los asistentes podrán conectar con las raíces culturales del país, apoyar economías familiares y contribuir a la preservación de saberes tradicionales, reafirmando así el compromiso de Bogotá con la inclusión y la diversidad.

¿Cuáles son los productos que se pueden encontrar en la Feria de Pueblos Indígenas?

En la feria, los visitantes pueden adquirir artesanías elaboradas en palma de werregue, canastos hechos con fibras naturales, tejidos en macramé, accesorios y productos relacionados con la medicina tradicional indígena. Cada artículo representa el conocimiento y la herencia cultural de las comunidades participantes, ofreciendo una oportunidad para conocer de cerca su trabajo artesanal.

¿Qué objetivo tiene la Feria de Pueblos Indígenas organizada por el Instituto para la Economía Social?

De acuerdo con el Instituto para la Economía Social, la feria busca visibilizar el trabajo de las comunidades indígenas, fortalecer sus oportunidades económicas y promover la inclusión cultural en Bogotá. Además, facilita el acompañamiento y atención diferencial a los vendedores indígenas que han sido identificados en la ciudad desde 2025.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z