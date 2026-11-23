Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha mostrado avances significativos en materia judicial, según información de la Fiscalía General de la Nación. Una mujer fue recluida en centro carcelario con medida de aseguramiento tras las audiencias en las que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, adscrita al Grupo de Tareas Especiales para la Implementación de Enfoques e Investigación y Judicialización Contextual de la Violencia en el Marco de la Protesta Social, le imputó el delito de terrorismo junto a otros siete cargos. Todo esto se relaciona con su presunta participación en cinco hechos violentos ocurridos en la capital entre 2024 y 2025, reveló la Fiscalía.

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La investigación, fundamentada en pruebas recopiladas por la Fiscalía, señala que la mujer estaría implicada en eventos ilícitos que afectaron bienes del Sistema de Transporte Masivo, mobiliario urbano e incluso a servidores públicos. Dichos actos, además de los daños materiales, provocaron temor en la ciudadanía.

De acuerdo con la información oficial, el primero de los hechos sucedió el 21 de marzo de 2024, cuando se reportaron daños a la motocicleta de un vigilante y el incendio de otra moto perteneciente a la Universidad Nacional. Meses después, el 23 de agosto de 2024, en el sector de Bosa Porvenir, un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fue incendiado luego de que los pasajeros recibieran amenazas de ser quemados si no descendían del vehículo. Según la Fiscalía, la mujer procesada habría participado en la ruptura de vidrios y el lanzamiento de objetos incendiarios, dejando pérdidas superiores a los 68 millones de pesos.

Otra acción se registró en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio, donde personas encapuchadas destruyeron cámaras, lectores y pantallas. También incendiaron torniquetes, lo que obligó a evacuar a los usuarios. En ese episodio, una trabajadora de la taquilla evitó un ataque con artefacto incendiario y las pérdidas económicas superaron los 8 millones de pesos.

El 4 de julio de 2025, cerca del Portal Américas, se incineró una moto oficial y una agente de tránsito fue agredida. El 11 de septiembre del año anterior, en las inmediaciones de la Universidad Nacional, se lanzaron bombas explosivas e incendiarias contra la Policía Nacional.

La captura de la procesada ocurrió por orden judicial el jueves 19 de noviembre en Cali, donde la Policía Nacional halló en su poder una sustancia compatible con explosivos. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó terrorismo, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas agravado, incendio agravado, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público agravada, perturbación al servicio de transporte y porte ilegal de armas y explosivos. La mujer no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en prisión, de acuerdo con la decisión de un juez de control de garantías de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos que le imputó la Fiscalía a la mujer capturada en Bogotá en 2024 y 2025?

La Fiscalía General de la Nación le imputó a la procesada los delitos de terrorismo, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, incendio agravado, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público agravada, perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

¿Cuál fue el impacto económico de los ataques al sistema de transporte en Bogotá mencionados por la Fiscalía?

Según la Fiscalía, el impacto económico de los ataques incluyó pérdidas superiores a 68 millones de pesos por la quema de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y más de 8 millones de pesos por los daños y el incendio en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.