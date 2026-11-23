El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un cambio en la operación del alumbrado público de la capital.

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A partir del próximo 1.º de diciembre, Empresas Públicas de Medellín (EPM) asumirá la operación, administración y mantenimiento de toda la red de iluminación de la ciudad, mediante un contrato con una duración de 10 años.

La decisión marca una nueva etapa para la infraestructura de alumbrado público de Bogotá, con la participación de una empresa especializada en la prestación de servicios públicos.

El objetivo es avanzar en la modernización del sistema y mejorar su gestión durante la próxima década.

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El proyecto contempla un segundo componente estratégico: una alianza entre EPM y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para desarrollar una red de Internet de las cosas (IoT).

Esta tecnología permitirá conectar dispositivos y sistemas para facilitar la gestión de diferentes servicios e infraestructuras urbanas.

Además, la iniciativa busca que la experiencia y las soluciones desarrolladas en Bogotá puedan ofrecerse a otras ciudades de Colombia e incluso a mercados internacionales.

De esta manera, el acuerdo no solo apunta a transformar el alumbrado público de la capital, sino también a impulsar un modelo de modernización tecnológica que pueda convertirse en una oportunidad de negocio y expansión para ambas empresas.

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