La Procuraduría General de la Nación, que tiene a una EPS entre ojos, ordenó mediante auto oficial la suspensión provisional de Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico, en medio del escándalo por presunta falsificación académica.

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Esta medida disciplinaria surge exactamente una semana después de revelarse que la parlamentaria habría adulterado su título profesional de ingeniera de minas supuestamente expedido por la Universidad Nacional de Colombia.

De acuerdo con el expediente expuesto por Semana este lunes 23 de noviembre de 2026, el órgano de control separó temporalmente del cargo legislativo a Estrada durante un término inicial de tres meses.

Desde el pasado 19 de noviembre, hace apenas cuatro días, el órgano disciplinario inició formalmente una indagación contra Estrada por presuntas irregularidades en sus soportes académicos.

Las pesquisas apuntan a que durante el año 2021 la funcionaria habría adulterado su diploma universitario de la Universidad Nacional y su respectiva tarjeta profesional.

Posteriormente, la investigada habría presentado dichos documentos presuntamente falsos para vincularse como contratista en la DIAN y, aparentemente, también los entregó ante el Congreso de la República.

Según explicó la Procuraduría, el Código Disciplinario autoriza esta suspensión por 3 meses cuando la conducta configura falta grave o gravísima y su permanencia obstruye el proceso.

Para fundamentar jurídicamente la medida cautelar, el órgano disciplinario invocó la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tribunal que respalda estas suspensiones cuando buscan proteger principios y valores superiores del Estado.

Dicha doctrina precisa que apartar temporalmente a un funcionario no implica una condena anticipada, manteniendo intactas garantías fundamentales como la buena fe, la presunción de inocencia y el buen nombre.

Igualmente, el alto tribunal fijó requisitos estrictos: el investigado debe ejercer actualmente el cargo, hallarse en etapa indagatoria, enfrentar faltas graves o gravísimas y existir “serios elementos de juicio”.

Bajo esos parámetros legales, el ente de control evaluó la posición institucional de la congresista frente al trámite de las diligencias.

“Teniendo en cuenta la naturaleza de la falta y el cargo que ostenta la investigada [Verónica Estrada], se colige que existen circunstancias objetivas que permiten deducir de manera seria y razonada que su permanencia en el cargo, puede dar lugar a que la disciplinada interfiera en el trámite de la actuación”, señaló la Procuraduría.

De acuerdo con el documento, el procurador Esiquio estimó que la medida cautelar en cuestión “satisface con suficiencia los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad” establecida por la Corte Constitucional para este tipo de sanciones.

El órgano disciplinario advirtió que por medio de esta decisión se pretende impedir que la representante a la Cámara del Pacto Histórico aproveche su cargo para la eventual interferencia en el curso de la investigación a través de ocultamiento, alteración u obstrucción en la entrega de documentos que sirvan como pruebas en el proceso contra ella.

Previamente, tanto la Universidad Nacional como el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería desmintieron cualquier registro académico o matrícula profesional vinculada con la dirigente política, quien empleó dichos soportes en contratos estatales.

Asimismo, la determinación disciplinaria fue notificada a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para ejecutar su retiro inmediato, mientras avanza el grado de consulta ante el procurador general.

De igual forma, los investigadores disciplinarios continúan recaudando pruebas documentales y testimoniales para establecer si Estrada incurrió en faltas gravísimas al acreditar formación inexistente.

Cabe recordar que Estrada no está obligada a renunciar como representante a la Cámara, de acuerdo con la explicación que ofreció uno de los miembros de la Comisión de Ética del Congreso de la República.

El caso ha tomado un giro clave debido a que se ha conocido que la congresista no tiene la intención de dimitir, a pesar de que desde el Pacto Histórico ha recibido rechazo por los documentos que han salido a flote.

Incluso, la antioqueña también está bajo la lupa debido a que aparece en contratos con la Dian, antes de su llegada al legislativo y durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios @SoyDefensor para mi representación. Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”, indicó Estrada días atrás.

Cabe recordar que entre las situaciones en las que podría desembocar este caso es en la pérdida de la curul para el Pacto Histórico, lo que significaría un importante golpe a nivel político.

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