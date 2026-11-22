Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las tensiones políticas en Colombia han escalado recientemente, pues las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella han marcado un nuevo episodio de confrontación directa con el exmandatario Gustavo Petro. La discusión se agudizó luego de que De la Espriella respondiera públicamente al antiguo inquilino de la Casa de Nariño, quien, desde un acto en Cali, había hecho un llamado para impulsar la consigna de "renuncie, Abelardo". En su intervención, de acuerdo con lo reportado en El Espectador, el presidente solicitó a Estados Unidos investigar a Petro, lo que sugiere la búsqueda de un respaldo internacional para esclarecer posibles hechos relacionados con la administración pasada.

Sigue a PULZO en Discover

Esta controversia no se limita únicamente a los intercambios verbales entre ambos líderes. De la Espriella, al referirse a Estados Unidos, argumentó que hay competencia de ese país para indagar e incluso judicializar al exjefe de Estado, por presuntos hechos que habrían deteriorado las finanzas del país y por presuntos escándalos de corrupción. Según lo recogido por El Espectador, la actual administración ha insistido en que el gobierno anterior funcionó como una "empresa criminal", lo que hace aún más polémicos los señalamientos y pone en el centro del debate la transparencia de la administración saliente. Por su parte, Gustavo Petro ha salido en defensa de su gestión, rechazando las acusaciones y manteniendo su posición política.

El contexto de esta disputa es clave, considerando que faltan más de 11 meses para que se realicen las elecciones regionales programadas para el 31 de octubre de 2027. Estas votaciones, tradicionalmente, han funcionado como termómetro de la aceptación del gobierno actual; sin embargo, raras veces se traduce en una mayoría territorial significativa para el oficialismo. El escenario de confrontación entre el presidente y su antecesor refleja la lucha tanto del oficialismo como de la oposición por consolidar su presencia en los territorios, según el análisis de El Espectador. De la Espriella ha señalado la descentralización como una de sus principales apuestas, mientras que Petro intenta fortalecer los bastiones de la izquierda y las regiones donde prevaleció en las últimas presidenciales. Ambos sectores evalúan estrategias para aprovechar al máximo el clima político previo a los comicios regionales y definir así el futuro del panorama nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella pidió a Estados Unidos investigar a Gustavo Petro?

El presidente Abelardo de la Espriella solicitó a Estados Unidos investigar a su antecesor Gustavo Petro debido a denuncias provenientes de su administración acerca de supuestos actos de corrupción y el deterioro de las finanzas públicas durante el gobierno anterior. Según lo publicado por El Espectador, De la Espriella argumentó que existe competencia estadounidense para indagar, procesar y eventualmente sancionar a Petro por esos hechos, calificando incluso la administración pasada como una "empresa criminal".

¿Cómo podrían afectar las tensiones políticas actuales las elecciones regionales de 2027 en Colombia?

Las tensiones entre el presidente Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro se han manifestado en el debate público a menos de un año de las elecciones regionales de 2027, lo que podría incidir en la manera como oficialistas y opositores planifican sus estrategias territoriales. De acuerdo con el análisis de El Espectador, la confrontación evidencia un interés de ambas partes por ampliar o conservar espacios de poder regional, en el marco de una contienda electoral que tradicionalmente mide la fuerza y aceptación del gobierno de turno, aunque raramente permite que una fuerza política alcance mayoría territorial absoluta.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.