Por: Portal Bogotá

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El jueves 26 de noviembre de 2026, el Parque Santander, situado en el centro de Bogotá, será el escenario para un encuentro artístico y cultural promovido por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), de acuerdo con información publicada por 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' y la página oficial de la FUGA. Este evento tiene el objetivo central de visibilizar las voces de las mujeres y motivar una reflexión profunda sobre la prevención de las violencias basadas en género, invitando a todas las personas interesadas a asistir de manera gratuita.

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La jornada contará con la participación de agrupaciones de mujeres que representan tanto las localidades céntricas como Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria, así como otras zonas de la capital, entre ellas Sumapaz, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. Este espacio ofrece una oportunidad para la expresión colectiva, el reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las mujeres en el contexto urbano.

Una de las características más relevantes de esta actividad es el protagonismo del arte como instrumento de transformación social. Según lo comunicado por la FUGA, a través de expresiones como la música, la danza y otras manifestaciones culturales, se busca resaltar el papel del arte en la resistencia, el empoderamiento y la construcción de nuevas realidades. Las presentaciones servirán como plataforma para que las mujeres compartan sus vivencias, destaquen la variedad de sus expresiones culturales y fortalezcan su presencia en los espacios públicos.

El evento subraya la importancia de crear espacios culturales que fomenten la reflexión y la memoria en torno a las violencias basadas en género, promoviendo así una vida libre de violencias para todas las mujeres. Las intervenciones artísticas funcionarán, de esta manera, como mensajes de reivindicación, solidaridad y defensa de los derechos humanos, permitiendo reconocer el talento y las contribuciones de las mujeres a la sociedad.

Entre los grupos que se presentarán se encuentran Cuarteto IXORA, Las Orquídeas Sumapaceñas, Chirimía Alegres Citadinas, Batucada Feminista, Danza Embera Wera y la Agrupación Mujeres en el Arte. Con esta convocatoria, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño extiende la invitación a la ciudadanía para construir entre todos espacios libres de violencias y promover la cultura y el arte como herramientas fundamentales para la defensa de los derechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán las agrupaciones de mujeres presentes en el evento artístico en el Parque Santander?

En la programación del evento impulsado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño participarán seis agrupaciones de mujeres: Cuarteto IXORA, Las Orquídeas Sumapaceñas, Chirimía Alegres Citadinas, Batucada Feminista, Danza Embera Wera y la Agrupación Mujeres en el Arte. Cada grupo compartirá manifestaciones artísticas que representan diversas expresiones y experiencias culturales.

¿Cómo contribuye el arte a la prevención de las violencias basadas en género según la FUGA?

De acuerdo con la información oficial de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el arte es una herramienta que permite reflexionar sobre la memoria colectiva, visibilizar problemáticas y fortalecer redes de apoyo entre mujeres. Las presentaciones artísticas en el espacio público contribuyen a cuestionar la normalización de la violencia y promueven la igualdad, la defensa de los derechos y la transformación social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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