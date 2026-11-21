Por: El Espectador

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Las recientes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella vuelven a poner bajo el foco el Acuerdo de Paz que cumple una década. El jefe de Estado, en un acto celebrado en Medellín destinado a la entrega de cartas indemnizatorias administrativas y judiciales, cuestionó con firmeza los "incumplimientos en la entrega de bienes" a las víctimas del conflicto y subrayó "graves deficiencias en la recuperación y administración" de dichos bienes, citando informes de la Contraloría al respecto, según información recogida por El Espectador. De la Espriella, quien ha mantenido una postura crítica frente al Acuerdo, subrayó que los resultados, incluso después de diez años de la firma, siguen estando "muy lejos de la magnitud de los daños que causaron".

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El presidente fue enfático al afirmar que la responsabilidad en la reparación no puede recaer únicamente en el Estado colombiano y que los victimarios deben responder, aportando sus bienes para compensar a las víctimas. Ha recordado la existencia de una significativa brecha entre lo inventariado y lo realmente recuperado para reparación. En cifras, De la Espriella informó que de los 10 millones de personas inscritas en el registro único de víctimas, solo dos millones han recibido indemnizaciones, lo que evidencia una deuda pendiente con quienes han sufrido los estragos del conflicto.

En el mismo evento, el mandatario se refirió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalando que su presupuesto fue recortado en la más reciente aprobación de recursos y criticando su desempeño: "No ha servido para nada más que para crear burocracia", manifestó. Estas declaraciones han sido respaldadas por el oficialismo, aunque el presidente de la JEP, Danilo Rojas, advirtió en entrevista con El Espectador que pedir el cierre de esta entidad representa un "riesgo constitucional".

De la Espriella también denunció potenciales hechos de corrupción dentro de la Unidad de Víctimas. Según informes que citó, el valor de los contratos en una entidad (primero llamada EduRed, después Aldesarrollo) creció desproporcionadamente de COP 674 millones en 2020 a más de COP 130 mil millones en 2026, mientras miles de víctimas seguían esperando indemnizaciones. El mandatario pidió que los responsables respondan ante la justicia si se comprueban conciertos irregulares, remarcando que la reparación no debe convertirse en "bandera ideológica ni utilizarse para ventajas electorales".

¿Cuáles han sido los principales cuestionamientos del presidente Abelardo de la Espriella al Acuerdo de Paz?

El presidente ha señalado como crítica central la falta de una reparación material suficiente para las víctimas de las FARC, el incumplimiento en la entrega de bienes y la distancia entre lo inventariado y lo recuperado. Además, ha puesto en duda el funcionamiento y efectividad de la JEP, criticando el uso de recursos y señalando que, en su opinión, ha creado burocracia sin lograr avances reales en justicia y reparación.

¿Por qué el presidente De la Espriella denunció supuestos hechos de corrupción en la Unidad de Víctimas?

De la Espriella citó informes sobre un crecimiento desproporcionado en los montos de contratación de la entidad, que llevaron a pasar de COP 674 millones a más de COP 130 mil millones en pocos años. Denunció que, mientras tanto, muchas víctimas seguían sin recibir indemnizaciones y pidió que, de comprobarse los hechos, los responsables respondan ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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