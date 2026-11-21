El escándalo por los presuntos títulos falsos de una congresista terminó salpicando a toda una bancada. Varios integrantes del Pacto Histórico pidieron que sus compañeros presenten públicamente los diplomas académicos y certificados de experiencia laboral para comprobar que la información de sus hojas de vida sea cierta. La solicitud surgió después de la polémica que involucra a Luz Verónica Estrada, señalada de haber falsificado su diploma como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional.

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La petición busca que ningún integrante de la colectividad quede por fuera de la revisión. Según Semana, los congresistas plantearon que cada miembro entregue sus documentos y que exista un mecanismo transparente para contrastar los datos sobre formación académica y trayectoria profesional.

“Que se le exija a toda la bancada, sin excepciones, la entrega pública y completa de sus hojas de vida junto con todos los documentos y certificados que respalden sus estudios y su experiencia”, manifestaron los legisladores.

La iniciativa también contempla consecuencias para quienes hayan presentado información falsa o datos que no correspondan con su trayectoria. Los congresistas consideran que el partido debe actuar con firmeza si encuentra irregularidades en los documentos de alguno de sus representantes.

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“Si se comprueba que alguien engañó al partido y a sus electores, debe haber consecuencias reales y sanciones contundentes. La impunidad interna solo pudre el proyecto y nos quita autoridad moral frente al país”, señalaron.

Entre quienes respaldaron la solicitud están los representantes Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis; Daniel Mauricio Monroy; Hernán Muriel y Walter Chaparro, conocido como Wally. Los congresistas también pidieron explicaciones al Comité de Ética del Pacto Histórico sobre los controles que aplicó durante las pasadas elecciones para verificar los documentos de los candidatos.

“Tenemos que cerrarles la puerta a la improvisación y al engaño. Necesitamos filtros serios para que nunca más volvamos a tener un escándalo de falsedad entre nuestras filas. No podemos permitir que los errores o las mentiras de unos pocos manchen el trabajo honesto de miles de bases que se parten el lomo defendiendo este proyecto en los territorios”, expresaron los integrantes de la colectividad.

Los representantes también recordaron el camino político que llevó al movimiento a convertirse en una de las principales fuerzas del país. “No podemos olvidar de dónde venimos. El lugar que hoy ocupa el Pacto Histórico, siendo el partido más grande del país, no es un regalo ni una casualidad electoral, es el resultado de décadas de luchas históricas de la izquierda”, afirmaron.

Finalmente, los congresistas insistieron en que los señalamientos contra Estrada representan una falta de responsabilidad ética y que no pueden justificarse por las actuaciones de otros sectores políticos. “No nos eligieron para justificar lo injustificable bajo la excusa de que ‘los otros lo hacían peor’”, concluyeron.

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