La representante a la Cámara del Pacto Histórico por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, restringió recientemente el acceso público a sus tres perfiles oficiales en redes sociales digitales, decisión radical en este contexto.

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La determinación de privatizar sus cuentas ocurre en medio de la intensa controversia política desatada por denuncias sobre la presunta falsificación de sus diplomas universitarios y de bachillerato.

En plataformas como X, donde opera bajo el usuario @Veronicaho88, Facebook e Instagram, aplicó la restricción de sus espacios en medio de la crisis.

Cabe señalar que en el antiguo Twitter, ella tenía apenas 1.821 seguidores, mientras que sus cuentas de Facebook e Instagram contaban con más de 4.900 y 23.400 usuarios, respectivamente.

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El escándalo estalló luego de que la Universidad Nacional de Colombia confirmara mediante verificación documental que nunca expidió el título de ingeniera de Minas y Metalurgia presentado.

Adicionalmente, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa certificó oficialmente que Verónica Estrada tampoco culminó sus estudios secundarios en ese plantel educativo durante el año 2017.

Ante la gravedad de las revelaciones, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería negó su tarjeta profesional y anunció traslado del expediente hacia la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la directiva nacional del Pacto Histórico emitió un pronunciamiento oficial solicitándole renunciar inmediatamente a su curul en la Cámara de Representantes por Antioquia.

Asimismo, cuatro congresistas de esa misma colectividad política exigieron revisar rigorosamente las credenciales académicas y laborales de todos sus militantes para evitar nuevos engaños institucionales.

Estrada se niega a renunciar a pesar del pedido del Pacto Histórico, en un caso que en pocos días ha dejado en evidencia detalles complicados sobre la trayectoria de la congresista antioqueña.

Paralelamente, organismos de control e investigaciones periodísticas examinan la financiación de su campaña electoral al Congreso y los contratos estatales obtenidos previamente con soportes académicos cuestionados.

De este modo, el bloqueo de sus tres cuentas digitales coincide con el mayor aislamiento político y judicial que enfrenta la legisladora desde su posesión legislativa.

¿Quién es Luz Verónica Estrada?

Luz Verónica Estrada Holguín nació el 16 de noviembre de 1999 en Caramanta, Antioquia, y asumió el 20 de julio de 2026 como la representante a la Cámara más joven.

Antes de llegar al Congreso por el Pacto Histórico, esta dirigente política de 27 años construyó su perfil público en el suroeste antioqueño como campesina y líder social comunitaria.

Durante sus inicios organizativos, acompañó procesos sociales con asociaciones de mujeres rurales y jóvenes campesinos en su municipio natal, impulsando agendas enfocadas en participación ciudadana y defensa ambiental regional.

Su trayectoria laboral previa también estuvo estrechamente vinculada con el municipio vecino de Marmato (Caldas), donde trabajó contando coches dentro de una mina tradicional de esa localidad cafetera.

Esa experiencia directa en la actividad minera inspiró las banderas políticas que posteriormente defendió públicamente, centradas en respaldar a pequeños mineros y proteger fuentes hídricas del suroeste antioqueño.

A mediados de 2025, el Pacto Histórico la presentó oficialmente como lideresa regional, destacando sus propuestas sobre formalización minera, entrega de herramientas técnicas y lucha contra la estigmatización sectorial.

Paralelamente, en el año 2025 obtuvo un contrato estatal con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por 78 millones de pesos bajo la dirección de Luis Eduardo Llinás.

En octubre de 2025 participó en la consulta interna del Pacto Histórico, logrando más de 7.000 votos que aseguraron el segundo renglón de la lista cerrada antioqueña.

Tras ser elegida para el periodo legislativo 2026-2030, ingresó a la Comisión Segunda constitucional de la Cámara de Representantes, encargada de asuntos internacionales, defensa nacional y comercio exterior.

Sin embargo, en noviembre de 2026 estalló un escándalo nacional luego de que un debate con el canciller Omar Bula motivara verificaciones sobre sus presuntos títulos falsos.

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