El expresidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez sobre el caso de la representante Verónica Estrada, del Pacto Histórico, señalada de presentar documentos académicos presuntamente falsos. “Ni conocía a Verónica Estrada en ese momento. Partida de mentirosos”, escribió en X, rechazando versiones sobre un supuesto vínculo previo con la congresista.

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Aunque Petro afirma que no la conocía “en ese momento”, en redes han circulado fotografías en las que aparecen juntos. Las imágenes parecen corresponder a eventos políticos de años atrás y no permiten establecer qué relación tenían ni si el expresidente conocía sus antecedentes.

Sin embargo, la declaración abre otro capítulo en una controversia que deja preguntas sobre los filtros internos de la colectividad que la llevó al segundo renglón de su lista cerrada a la Cámara por Antioquia.

La Universidad Nacional informó que no encontró registros de que Estrada hubiera estudiado o se hubiera graduado de Ingeniería de Minas y Metalurgia. La exdecana Verónica Botero aseguró que la firma del diploma no es suya. También hay cuestionamientos sobre un supuesto título de bachiller, una tarjeta profesional y certificados laborales. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y la Nacional había denunciado el caso ante la Fiscalía en abril de 2024 y noviembre de 2025.

Las alertas que no frenaron su llegada a la lista

Un acta interna muestra que el Comité de Ética y Garantías Electorales de Antioquia y el Eje Cafetero revisó su aspiración en septiembre de 2025. Allí quedaron requerimientos para corregir la postulación y aportar documentos, pero no aparece una observación sobre sus credenciales académicas.

También hay versiones de personas que hablan de advertencias y reparos. Una exintegrante de la junta de Colombia Humana denunció que su ingreso se dio en una asamblea a puerta cerrada y cuestionó el control que, según ella, ejercieron dirigentes regionales sobre la elección de delegados. Otros reportes mencionan respaldos de figuras influyentes. Esas versiones no prueban que Petro conociera los documentos cuestionados ni que supiera de una presunta falsificación; sí dejan preguntas sobre si las alertas fueron escuchadas.

La senadora Isabel Zuleta, quien presentó a Estrada como su fórmula y pidió votos por ella, dijo que nunca recibió quejas o señalamientos y que no le correspondía verificar documentos. Su versión contrasta con los testimonios internos.

El caso no convierte automáticamente a Petro en responsable de las presuntas irregularidades. Pero el Pacto Histórico no es una suma de candidaturas sin dirección: sus dirigentes tienen responsabilidad política por los procesos que avalan, los controles que aplican y las advertencias que deciden atender o dejar pasar. Lo que ocurre en una colectividad, para bien o para mal, también compromete a quienes la conducen.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.