Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una delicada situación ha encendido las alarmas en torno a la prestación de servicios de salud por parte de la Nueva EPS en Ibagué. De acuerdo con declaraciones de la secretaria de Salud de la ciudad, Yennifer Guzmán, más del 50 % de los medicamentos destinados a los usuarios están pendientes de entrega, lo cual está desencadenando un ambiente de incertidumbre y preocupación, especialmente entre los pacientes que requieren tratamientos constantes para mantener su estado de salud. Guzmán subrayó que los afectados han debido soportar tiempos de espera de hasta tres horas, tanto para recibir sus medicamentos como para acceder a la atención médica. Estas demoras, además, se ven agravadas por barreras administrativas que dificultan aún más los trámites necesarios para acceder a los servicios de salud, según detalló la funcionaria.

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La situación expuesta por Guzmán ha generado un sentimiento de inconformidad y alarma entre quienes dependen del sistema. Los retrasos y la falta de soluciones inmediatas aumentan la angustia de los usuarios, que ven amenazada la continuidad de sus tratamientos médicos. "Nos preocupa profundamente lo que están viviendo nuestros usuarios. Entendemos su inconformidad y no vamos a ser indiferentes frente a esta situación", señaló la secretaria, mostrando la disposición de la administración local para acompañar y respaldar a quienes se han visto perjudicados.

Frente a este panorama, la Secretaría de Salud de Ibagué anunció que acudirá ante el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la Superintendencia Nacional de Salud, entidades responsables a nivel nacional de velar por la calidad y garantía de la atención médica. La intención es poner en conocimiento de estas autoridades las denuncias recogidas, solicitar su intervención y exigir respuestas que permitan esclarecer y corregir las fallas identificadas en la entrega de medicamentos y en la atención a los pacientes.

Asimismo, la dependencia municipal adelantará las gestiones administrativas correspondientes dentro de sus labores de inspección y vigilancia, en búsqueda de acciones que generen una respuesta rápida y efectiva. La prioridad está en prevenir consecuencias negativas para la salud de los usuarios que, por demoras injustificadas, corren el riesgo de interrumpir tratamientos indispensables. La situación pone de manifiesto la gravedad de los retrasos en el acceso a los medicamentos y la urgencia de hallar soluciones definitivas para garantizar derechos fundamentales en salud.

¿Cuál es el problema con la entrega de medicamentos en la Nueva EPS de Ibagué?

El principal problema señalado es que más del 50 % de los medicamentos están pendientes de entrega, según la secretaria de Salud municipal. Esto ha ocasionado largas esperas de hasta tres horas para usuarios y dificultades adicionales, como obstáculos administrativos, afectando especialmente a quienes dependen de tratamientos continuos.

¿Qué acciones tomará la Secretaría de Salud de Ibagué frente a la situación con la Nueva EPS?

La Secretaría anunció que llevará el caso ante el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud para solicitar intervención y exigir respuestas. Además, adelantará actuaciones administrativas de inspección y vigilancia, buscando soluciones para garantizar el oportuno acceso a medicamentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.