Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Mariana Agudelo, identificada como la víctima fatal, falleció en un lamentable accidente de tránsito registrado la tarde del viernes 20 de noviembre en la calle 37, entre carreras Quinta y Sexta de Ibagué, frente a las instalaciones de Comfenalco. Según los reportes entregados por fuentes en el lugar, la joven era estudiante de la Universidad del Tolima y desempeñaba labores en una Registraduría. Su muerte ha causado conmoción en la comunidad universitaria y entre quienes la conocían debido a las circunstancias del hecho.

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De acuerdo con la información recopilada, el accidente involucró dos motocicletas: una Yamaha BWS con placa AEN29E y una motocicleta roja identificada con la matrícula YVE57H. Las versiones preliminares, citadas en el lugar del accidente, indican que una de las motociclistas habría salido de una estación de servicio ubicada en la calle 37. Al intentar incorporarse a la vía principal, se produjo una colisión entre ambas motos, la cual provocó que las conductoras cayeran directamente sobre el pavimento.

Esta secuencia desafortunada culminó cuando una chiva de placa BLB800, conocida en la zona por el nombre de ‘El Patrón’, pasó por el sitio segundos después del impacto. Los reportes iniciales señalan que este vehículo habría pasado por encima de la cabeza de Mariana Agudelo, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos, situación verificada por personal de emergencia que acudió rápidamente.

En cuanto a la otra motociclista implicada, los primeros reportes afirman que fue atendida en el sitio por los servicios médicos y trasladada posteriormente a un centro asistencial. Hasta el momento, la información disponible indica que no presentaba heridas de gravedad.

La investigación sobre la dinámica y causas precisas del accidente quedó a cargo de los agentes de tránsito y personal de criminalística de la Secretaría de Movilidad. Estas autoridades realizaron las inspecciones técnicas y recopilaron los elementos materiales necesarios para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y definir las responsabilidades de los vehículos involucrados, de acuerdo con los testimonios y la evidencia recogida en el lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Mariana Agudelo, la joven víctima del accidente en Ibagué?

Mariana Agudelo era una joven estudiante de la Universidad del Tolima y trabajaba en una Registraduría local. La información disponible destaca su vínculo con la comunidad educativa y su rol activo en el ámbito laboral, lo que hizo que su muerte generara impacto en diferentes sectores de Ibagué.

¿Qué sucedió exactamente en el accidente de la calle 37 en Ibagué?

El accidente ocurrió entre dos motocicletas, una Yamaha BWS (placa AEN29E) y una moto roja (placa YVE57H). Tras una colisión provocada por el ingreso de una motociclista desde una estación de servicio, ambas conductoras cayeron al pavimento. Segundos después, una chiva llamada ‘El Patrón’ pasó sobre el sitio, causando la muerte de Mariana Agudelo en el acto, según los reportes citados en el lugar.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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