La tarde de este viernes se convirtió en un dolor de cabeza para los habitantes de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Un fuerte aguacero provocó emergencias en diferentes sectores, elevó el nivel de varias quebradas y complicó el tránsito en plena hora pico. Entre los incidentes más llamativos estuvo la caída de un árbol sobre la avenida Regional, cerca de Aguacatala.

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La situación más delicada se presentó en dos afluentes que alcanzaron alerta roja por el incremento de sus caudales. De acuerdo con los reportes del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), la quebrada La Madera, en el sector Barrio Nuevo de Bello, y la quebrada Malpaso, en El Paraíso 1, noroccidente de Medellín, llegaron a niveles de riesgo que encendieron las alarmas.

Pero no fueron los únicos puntos bajo vigilancia. El río Medellín, a la altura de la estación Tricentenario del Metro, y la quebrada Santa Elena, en el sector Caicedo, registraron aumentos en sus niveles y quedaron en alerta naranja.

A las emergencias por las crecientes se sumó un incidente que afectó directamente a los conductores. La Secretaría de Movilidad reportó la caída de un árbol sobre el carril derecho de la avenida Regional, antes de llegar a la estación Aguacatala, en el sur de la ciudad. El hecho provocó congestiones en sentido norte-sur y complicó los desplazamientos de quienes transitaban por este corredor.

Ante el panorama, las autoridades recomendaron reducir la velocidad y utilizar rutas alternas como la avenida Las Vegas y la Autopista Sur. Los organismos de gestión del riesgo pidieron a peatones y residentes cercanos a las quebradas mantenerse alejados de los cauces mientras continúen las lluvias.

Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones ante posibles nuevas emergencias en el área metropolitana.

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