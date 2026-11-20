Por: Blu Radio

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Un accidente laboral cobró la vida de un electricista de 61 años que realizaba trabajos de instalación de los alumbrados navideños en el Mall Indiana cuando cayó desde una altura superior a seis metros y falleció en el lugar de los hechos.

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La víctima fue identificada como Juan Mario Forero, quien se encontraba adelantando el montaje de las luces decorativas cuando habría perdido el equilibrio mientras trabajaba sobre el techo del establecimiento comercial.

Sobre el accidente

Según se ha podido conocer hasta ahora, durante la caída, el adulto mayor impactó contra una cubierta de vidrio que terminó rompiéndose y, posteriormente, chocó contra una estructura metálica de seguridad antes de llegar al suelo.

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A pesar de que el hombre fue atendido por las autoridades competentes, debido a la gravedad del impacto, no fue posible salvarle la vida a Forero aunque contaba con casco y arnés de protección, según las verificaciones preliminares.

Las autoridades en el Sur del Valle de Aburrá explicaron que, al parecer, el casco se habría desprendido durante el accidente, por lo que buscan esclarecer las circunstancias de este trágico hecho.

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