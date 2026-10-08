Un ambiente de profunda zozobra y consternación se vive por estos días en el municipio antioqueño de Envigado, luego de que las autoridades confirmaran el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano extranjero al interior de un apartamento. El fatídico suceso, que ya es materia de rigurosa investigación por parte de la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, sacudió a los residentes del sector tras evidenciarse un avanzado estado de descomposición en el cadáver.

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Los hechos comenzaron a dilucidarse la noche del pasado martes 6 de octubre de 2026, sobre las 10:36 p. m., cuando una llamada de alerta ingresó a la línea de emergencia 123. Los habitantes del edificio Villa Caruña, ubicado exactamente en la Diagonal 32 #33 sur, en el tradicional barrio Magnolia, reportaron la emanación de un olor fétido insoportable que desde hacía varias horas salía con fuerza inusitada de uno de los inmuebles residenciales. Al percatarse de que la administración y el personal de vigilancia llevaban varios días intentando comunicarse con el propietario sin obtener ninguna respuesta, los vecinos decidieron activar los protocolos de emergencia.

Minutos después, uniformados de la Policía adscritos al cuadrante acudieron al lugar y, con el respaldo de los residentes, ingresaron al apartamento para verificar la situación. La escena que encontraron los oficiales confirmó los peores temores: en el suelo, tendido a un costado de la cama, yacía el cuerpo sin vida de un hombre de contextura gruesa que fue identificado plenamente como Jarals Marvin Soucy, un ciudadano estadounidense de 78 años de edad que llevaba al menos una década residiendo en territorio colombiano y unos tres años habitando en dicho complejo residencial del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con los primeros detalles técnicos revelados por las autoridades a medios de comunicación como Caracol Radio y El Tiempo, el cuerpo de la víctima presentaba características alarmantes que apuntan a un presunto homicidio con sevicia. Los peritos forenses constataron que el adulto mayor tenía una bolsa hermética de color gris cubriéndole la cabeza, además de rastros evidentes de sangrado en el piso de la habitación, elementos que descartaron de entrada una muerte natural y obligaron a acordonar inmediatamente todo el perímetro del apartamento para salvaguardar las evidencias físicas y biológicas.

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Las labores de vecindario y la recolección de testimonios ya comenzaron a arrojar las primeras pistas sobre las horas previas al crimen. Versiones preliminares entregadas por una trabajadora del inmueble señalan que el extranjero fue visto por última vez con vida el pasado jueves 1 de octubre, fecha en la que se encontraba acompañado de un joven misterioso, es decir, cinco días antes del hallazgo de su cuerpo descompuesto. Las autoridades locales analizan minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio Villa Caruña y de los sectores aledaños en el barrio Magnolia para identificar al acompañante, trazar su ruta de escape y esclarecer los móviles de este crimen que enluta a la comunidad extranjera y eleva las exigencias ciudadanas de mayor pie de fuerza y protección en la región.

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