Por: El Espectador

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Margaret Hamilton, pionera de la informática, falleció el 30 de septiembre a los 90 años, dejando un legado imborrable en la historia de la tecnología y la exploración espacial, según informó el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Hamilton fue una de las figuras centrales en el desarrollo del software que permitió al programa Apolo de la NASA llegar a la Luna. Entre las décadas de 1960 y 1970, lideró como directora la División de Ingeniería de Software en el Laboratorio de Instrumentación del MIT, donde, junto a su equipo, diseñó el sistema que guio a la tripulación del Apolo 11 en su histórico alunizaje en 1969.

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El MIT destaca que durante esa época el software no era considerado una disciplina de ingeniería reconocida, pero Hamilton contribuyó a su consolidación como un campo propio. A lo largo de su vida, publicó más de 130 trabajos y recibió reconocidas distinciones, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, otorgada por el entonces presidente Barack Obama. El mandatario resaltó que Hamilton ayudó a forjar la industria que transformó la historia de la humanidad y que su código hizo posible que Estados Unidos pisara la Luna.

Hamilton inició su carrera en el MIT en 1959, primero ligada a la meteorología y después en el Laboratorio Lincoln, donde participó en el desarrollo de SAGE, uno de los primeros sistemas computarizados de defensa aérea en Estados Unidos. Más tarde, llegó al Laboratorio de Instrumentación donde lideró a más de 400 personas desde 1968. Su enfoque en la “fiabilidad del software” sentó bases para la programación “defensiva”, que busca anticipar y corregir posibles errores, como lo demostró el incidente del “error de Lauren”. Este episodio, en el que su hija activó accidentalmente un programa en un simulador, inspiró mejoras vitales en el software usado en las misiones Apolo, aunque inicialmente su propuesta fue rechazada.

El mayor reconocimiento a su trabajo llegó durante el alunizaje del Apolo 11, cuando una alerta 1202 por sobrecarga fue superada gracias al software diseñado bajo su liderazgo, permitiendo que se priorizaran las tareas críticas y la misión continuara. Además del reconocimiento del MIT y la NASA, Hamilton dejó huella fundando Higher Order Software y después Hamilton Technologies, compañías dedicadas al desarrollo de sistemas complejos. Su obra contribuyó a legitimar la ingeniería de software como un campo profesional. Margaret Hamilton es recordada, además, por una icónica fotografía junto a una gran pila de código del Apolo y por haber sido referencia para mujeres en la computación y la ciencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Margaret Hamilton en el programa Apolo de la NASA?

Margaret Hamilton lideró el desarrollo del software de vuelo que hizo posible que el Apolo 11 y otras misiones llegaran y aterrizaran en la Luna. Desde el MIT, dirigió equipos responsables tanto de la arquitectura como del funcionamiento del software, enfrentando desafíos tecnológicos inéditos en ese momento y estableciendo estándares de programación que serían fundamentales en la exploración espacial.

¿Qué significa la programación “defensiva” en el contexto del software desarrollado por Margaret Hamilton?

La programación “defensiva” consiste en anticipar posibles errores y fallos para que el software pueda responder adecuadamente o corregirlos sin poner en riesgo la operación principal. En el caso del programa Apolo, esto permitió que el sistema priorizara tareas críticas ante sobrecargas o situaciones imprevistas, asegurando la fiabilidad de las misiones, como ocurrió durante el alunizaje del Apolo 11.

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