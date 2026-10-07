Por: Noticiero 90 minutos

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Óscar Tunjo, piloto caleño, regresó recientemente a Colombia tras una destacada temporada en el exterior, donde fue homenajeado por su desempeño en el campeonato IMSA. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, Tunjo celebró el cierre de una etapa en la que sumó 13 podios en 14 carreras, obtuvo seis victorias, igual número de poles y alcanzó el título, resaltando así el potencial mostrado junto a su equipo. El balance positivo lo expresó el propio piloto al llegar al país: "Esta temporada logramos cerrar con 13 podios de 14 carreras, seis victorias, seis poles, un campeonato muy importante en el cual logramos mostrar el gran potencial que teníamos como equipo".

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En la actualidad, Tunjo y su equipo están evaluando si en 2027 dará el salto a la máxima categoría dentro del automovilismo estadounidense, lo que marcaría un importante avance en su carrera. El propio piloto explicó: "Posiblemente regresaremos a Europa a hacer diferentes campeonatos, pero en este momento estamos sobre todo analizando la proyección a futuro. Queremos también seguir subiendo de categoría". Esta declaración refleja el momento de análisis estratégico que vive el deportista.

A pesar del exitoso paso por el campeonato IMSA, su temporada aún no concluye. Según el portal 90 Minutos, Tunjo correrá las finales del Asia Aleman Series en noviembre y luego participará en las 6 Horas de Bogotá, una de las pruebas más importantes del automovilismo nacional. El piloto comentó además su entusiasmo por mantener el récord obtenido en 2014 en esta competición, señalando: "Tengo la gran fortuna de tener el récord desde el año 2014 y ojalá poder seguir dejando un poquito de historia en este caso eh en mi país".

A sus 30 años, Tunjo considera que su más reciente campaña ha sido una de las más completas de sus 25 temporadas en la pista, tanto en el plano deportivo como en actividades de campo y eventos. De acuerdo con sus declaraciones, cierra una etapa clave en su carrera. Finalmente, Tunjo está previsto para participar en la feria de Cali, donde hará una exhibición con el vehículo campeón del IMSA Championship, compartiendo así su logro con su ciudad natal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo volverá Óscar Tunjo a competir en Colombia en 2027?

Óscar Tunjo, después de su exitoso paso por el campeonato IMSA, tiene previsto analizar junto a su equipo si competirá en la máxima categoría del automovilismo estadounidense en 2027. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, cerrará la actual temporada en el Asia Aleman Series y participará en las 6 Horas de Bogotá, importantes eventos para su carrera en Colombia.

¿Qué significa pole en las carreras automovilísticas?

El término "pole" hace referencia a la pole position o posición de privilegio, que se otorga al piloto que obtiene el mejor tiempo durante la sesión clasificatoria previa a la carrera. Esta posición le permite arrancar la competencia desde la primera línea, una ventaja estratégica relevante dentro del automovilismo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.