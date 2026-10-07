Por: Noticiero 90 minutos

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Si usted planea movilizarse por Cali este jueves, debe tener en cuenta la restricción de pico y placa que rige para vehículos particulares en la ciudad. De acuerdo con información destacada por el Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Movilidad de Cali, el objetivo de esta medida es ordenar el tránsito durante las horas de mayor congestión vehicular y reducir el impacto en la movilidad urbana, especialmente en jornadas con alto flujo de automotores.

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Para este jueves 8 de octubre, la restricción aplica a los autos particulares cuyas placas terminan en 1 y 2. Las autoridades han precisado que esta medida opera en dos franjas horarias clave: de 7:00 de la mañana a 10:00 de la mañana y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Así, quienes tengan vehículos con estas placas deberán programar sus desplazamientos de forma anticipada o considerar alternativas de transporte que les permitan cumplir con sus actividades sin infringir la normativa.

La recomendación general es revisar siempre la terminación de la placa antes de salir, para evitar inconvenientes a lo largo del día. Ignorar estas directrices puede traducirse en sanciones económicas significativas, según recuerda la Secretaría de Movilidad de Cali. De acuerdo con este organismo, circular en el horario restringido puede acarrear una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y hasta la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.

El anuncio oficial divulgado en la cuenta de X (antes Twitter) de la Secretaría de Movilidad recalca que, desde el primero de julio, la ciudad asumió una nueva rotación del pico y placa, la cual inició con una etapa pedagógica y posteriormente dio paso a la aplicación de sanciones. Además, existen ciertas excepciones a la restricción: los vehículos híbridos y eléctricos, junto con los destinados a servicios de emergencia y seguridad, están exentos. También se ha dispuesto la opción de pagar la denominada Tasa por Congestión, que permite a algunos ciudadanos circular sin estar limitados por la normativa de pico y placa.

En este contexto, la invitación para todos los conductores es mantenerse informados sobre la normativa vigente, tanto para evitar sanciones económicas como para contribuir al mejoramiento de la movilidad de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sanciones existen por infringir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, transitar por vías públicas en horarios restringidos por el pico y placa puede provocar una sanción económica que equivale a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Además del pago de la multa, existe el riesgo de que el vehículo sea inmovilizado por las autoridades de tránsito.

¿Quiénes están exentos de la restricción de pico y placa en Cali?

Según información oficial, están exentos los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a servicios de emergencia y seguridad. Adicionalmente, quienes requieran circular sin restricción pueden, si así lo desean, realizar el pago de la Tasa por Congestión para evitar ser sancionados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.