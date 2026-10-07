Por: Noticiero 90 minutos

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Los emprendedores de Cali, Cartago, Buenaventura, Zarzal, La Unión, Sevilla y Roldanillo que hayan visto sus negocios golpeados por el reciente terremoto aún tienen algunos días para inscribirse en la convocatoria de créditos condonables diseñada por la Gobernación del Valle del Cauca, en coordinación con el Ministerio de Comercio. Esta iniciativa, según información oficial citada por Noticiero 90 Minutos, está orientada a brindar alternativas inmediatas de financiación y acompañar la recuperación de las unidades productivas dañadas durante la emergencia.

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La propuesta de la Gobernación contempla la entrega de 1.800 créditos condonables, cada uno de hasta cinco millones de pesos. Estos recursos buscan responder específicamente a necesidades como la reposición de insumos, maquinaria y equipos esenciales. El secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, Jerson Valencia, explicó que el proceso de convocatoria y selección de beneficiarios se efectuará en un plazo de siete días. De acuerdo con sus palabras, la mayoría de las empresas afectadas reportan daños inferiores a cinco millones de pesos, razón por la cual la cuantía de los créditos fue definida en ese tope, enfocada en una reactivación pronta y eficaz.

La inscripción para acceder a los créditos condonables estará abierta hasta el 8 de octubre, y las personas interesadas deberán estar registradas en el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) y en el Registro Único de Damnificados (RUD), cumpliendo así con las bases de la convocatoria. Además, la Gobernación del Valle otorgará prioridad a grupos vulnerables, como víctimas del conflicto armado, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar y población LGBTIQ+.

El proceso para acceder a estos apoyos también contempla visitas técnicas a cada emprendedor registrado, con el fin de verificar que las afectaciones en sus unidades productivas sean consecuencia directa del terremoto y determinar el monto necesario para la reposición de los elementos perdidos. Posterior a la validación, los emprendedores recibirán la suma aprobada en sus cuentas bancarias. Para que el crédito les sea condonado, es obligatorio presentar facturas que evidencien la inversión en los insumos o equipos dañados.

El gerente de Infivalle, Giovanny Ramírez Cabrera, explicó que este esquema funciona bajo la figura de crédito condonable: el dinero otorgado no debe ser devuelto siempre que se cumplan las condiciones pactadas y la inversión esté justificada. Sin embargo, quienes hagan uso indebido de los recursos deberán devolverlos, tal como advirtió el secretario Valencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos condonables para emprendedores afectados por el terremoto en Valle del Cauca?

De acuerdo con los requisitos anunciados por la Gobernación del Valle y citados por Noticiero 90 Minutos, los créditos condonables están dirigidos a emprendedores de Cali, Cartago, Buenaventura, Zarzal, La Unión, Sevilla y Roldanillo que hayan sufrido daños significativos en sus unidades productivas a raíz del terremoto. Es obligatorio estar inscrito en el Registro Único de Familias en Emergencia (RUFE) y en el Registro Único de Damnificados (RUD), además de priorizarse la atención a poblaciones vulnerables.

¿Cómo funciona el proceso de verificación y condonación de los créditos para los damnificados?

Tras la inscripción, equipos técnicos realizan visitas a cada emprendedor registrado con el objetivo de certificar la afectación vinculada al sismo y calcular el monto requerido para reponer lo perdido. Una vez aprobados, los beneficiarios reciben el dinero, pero para que el crédito sea condonado deben presentar las facturas de compra correspondientes. Si se detecta uso indebido, el recurso debe ser reembolsado como crédito regular, según lo explicado por las autoridades.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.