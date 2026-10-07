Por: Noticiero 90 minutos

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La búsqueda de vivienda en Cali se ha tornado compleja para muchas familias desde el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Este fenómeno natural dejó a cientos de habitantes en situaciones de vulnerabilidad, especialmente en el sur y norte de la ciudad, ya que varios ciudadanos han denunciado importantes incrementos en los cánones de arrendamiento. De acuerdo con 90 Minutos, en sectores como Bochalema, el impacto económico ha sido evidente: Juan Diego Martínez, uno de los afectados, afirmó que debió ajustarse al incremento del canon de arrendamiento, pasando de 1.500.000 a cerca de 2.500.000 pesos mensuales. Esto lo llevó a disminuir el presupuesto destinado a alimentación y gastos universitarios, todo por el aumento en el costo de la vivienda tras el sismo.

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El panorama es similar en otras zonas. Residentes de La Flora en el norte de Cali aseguran que los precios de arriendo se ubican por encima de 3.000.000 de pesos. Luis Salcedo, otro damnificado, manifestó que la situación ha complicado aún más la recuperación de quienes perdieron sus hogares o sufrieron daños estructurales. Las voces de la comunidad resuenan con fuerza y denuncian lo que perciben como aumentos excesivos tras el desastre natural.

Frente a estas quejas, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, indicó que los contratos de arrendamiento se encuentran regulados por la ley, y que los reportes ciudadanos han sido enviados a la Oficina de Atención al Consumidor de la Secretaría de Seguridad y Justicia para hacer el seguimiento correspondiente. Así lo detalló 90 Minutos, citando las declaraciones de las autoridades locales.

Ante la gravedad del contexto, el Gobierno Nacional promulgó medidas extraordinarias para arrendatarios, propietarios y copropiedades directamente afectadas, detalladas en el Decreto Legislativo 1423 del 17 de septiembre de 2026. Estas acciones incluyen la suspensión temporal de diligencias de entrega de vivienda, el aplazamiento de reajustes en los cánones, la prórroga de contratos próximos a vencer y la posibilidad de acordar el pago de cánones durante la emergencia, siempre cumpliendo las condiciones estipuladas por el decreto. Además, se implementaron mecanismos para evitar aumentos especulativos en nuevos contratos.

Las propiedades horizontales que hayan sufrido daños cuentan con el respaldo del Fondo de Imprevistos, lo que les permite emplear estos recursos por hasta dos años para tareas de reparación, rehabilitación o reconstrucción. Las asambleas de propietarios podrán establecer planes especiales de pago para responder a las obligaciones surgidas por las obras de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentaron los arriendos en Cali tras el terremoto del 10 de agosto?

Según las denuncias recogidas por 90 Minutos, el alza en los arriendos en Cali está relacionada directamente con la alta demanda de vivienda producto del terremoto y la vulnerabilidad de quienes resultaron damnificados, lo que ha desembocado en incrementos de hasta el doble en algunos sectores afectados.

¿Qué medidas contempla el Decreto Legislativo 1423 de 2026 para afectados por el terremoto?

El Decreto Legislativo 1423 de 2026 establece, entre otras medidas, la suspensión de algunas diligencias legales sobre los inmuebles, la postergación de reajustes de arrendamientos, la prórroga de contratos en determinados casos y estrategias para evitar alzas especulativas, tal como informó 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.