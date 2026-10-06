Por: El Espectador

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Un juez tomó la determinación de enviar a prisión a Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra, quienes fueron señalados de estar involucrados en la planeación y la logística del atentado perpetrado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali. El ataque, que tuvo lugar el 21 de agosto de 2025, tuvo consecuencias devastadoras: murieron seis personas y más de 58 resultaron heridas, de acuerdo con la información presentada en El Espectador.

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La investigación desarrollada por la Fiscalía General de la Nación permitió establecer que, aquel día, dos camiones cargados con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares. Uno de estos vehículos logró detonar, ocasionando fallecimientos y múltiples lesiones. Según datos recopilados por la Fiscalía, Torres Caicedo y Rojas Becerra participaron en los preparativos previos al ataque y, además, habrían colaborado en la huida de quienes dejaron los automotores con el propósito de evitar que fueran capturados.

Las capturas de Torres Caicedo y Rojas Becerra se realizaron en dos inmuebles diferentes ubicados en Cali. Estos operativos fueron coordinados entre la Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía. Tras sus detenciones, ambos individuos fueron presentados ante la justicia por un fiscal perteneciente a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, que les notificó los cargos que enfrentarían durante el proceso penal.

La Fiscalía imputó a ambos procesados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo, terrorismo, homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida, así como fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o el delito agravado de uso de explosivos. Ninguno de los dos aceptó los cargos presentados. Por solicitud del ente investigador, el juez determinó que continuarán en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Durante uno de los allanamientos, fue capturada también Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo. Según la Fiscalía, al momento de su detención tenía varias dosis de estupefacientes, por lo cual le imputaron tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez ordenó su reclusión en prisión.

Las autoridades atribuyeron el atentado a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, específicamente a la estructura Jaime Martínez, activa en el sur del Valle del Cauca y en poblaciones cercanas como Jamundí. Esta estructura también es señalada como responsable de 24 acciones terroristas ocurridas el 10 de junio en Valle y Cauca, que causaron heridas a 27 personas y la muerte de cinco civiles y dos policías, conforme a la información publicada en El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra en el caso del atentado en Cali?

Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra fueron señalados por la Fiscalía como responsables de la planeación, logística y apoyo a la huida de los autores materiales del atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali. Su captura se llevó a cabo tras diligencias en dos inmuebles de la ciudad, y actualmente enfrentan varios delitos por su presunta participación en los hechos registrados el 21 de agosto de 2025.

¿Qué es la estructura Jaime Martínez y cuál fue su papel en el atentado a la Base Aérea de Cali?

La estructura Jaime Martínez es una facción de las disidencias de las Farc comandada por alias “Iván Mordisco”. Según las autoridades, este grupo opera en el sur del Valle del Cauca y zonas cercanas a Cali, como Jamundí, y fue atribuido como el responsable del atentado a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, así como de otros actos violentos en la región, de acuerdo con información de El Espectador.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.