Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hallazgo de alto riesgo se produjo este martes en Santander de Quilichao, Cauca, cuando la Policía ubicó cerca de 400 kilogramos de material explosivo en un vehículo durante una inspección en el centro de ese municipio, como lo informaron fuentes oficiales. Este cargamento, cuyo origen se ubicaría en Mondomo, Cauca, tenía como destino la ciudad de Cali, Valle del Cauca, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

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La intervención policial logró interceptar el vehículo antes de que la carga continuara su recorrido hacia la capital vallecaucana. Según los informes, el material explosivo encontrado corresponde, de manera preliminar, a C4; sin embargo, su confirmación requiere análisis técnicos más detallados. Este hallazgo fue especialmente preocupante por el riesgo que representaba mantener una carga de estas características en una zona habitada, pues el poder destructivo de este tipo de materiales es considerable y su almacenamiento o transporte en contextos no controlados incrementa el peligro para la población.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los explosivos habrían sido movilizados desde Mondomo con la posible intención de ejecutar un atentado en Cali, sea contra integrantes de la Fuerza Pública o civiles, aunque la investigación aún no determina con precisión los objetivos o autores detrás de este transporte. La posibilidad de que el material tuviera como destino acciones violentas eleva la alarma en una región que, en tiempos recientes, ha estado marcada por hechos de violencia.

El presidente Abelardo De La Espriella resaltó la importancia del operativo, subrayando la gravedad del cargamento y la necesidad de mantener controles estrictos en los principales corredores viales para evitar tragedias mayores. Las pesquisas siguen abiertas y están a cargo de la Policía y la Fiscalía, instituciones que continúan acumulando evidencias y testimonios para identificar a los responsables y esclarecer si la sustancia incautada corresponde efectivamente a C4, un explosivo conocido por su alta potencia.

Mientras tanto, este caso se presenta en medio de investigaciones vigentes sobre otros hechos violentos en Cali, tal como el ataque registrado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez el 21 de agosto de 2025, donde recientemente fueron enviados a prisión dos personas señaladas de haber tenido un rol logístico. La incautación en Santander de Quilichao permitió evitar que una significativa cantidad de explosivos pusiera en mayor riesgo la seguridad regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el explosivo C4 y por qué representa tanto peligro?

El C4, según las autoridades mencionadas en el reporte, es un material explosivo de alta potencia cuyo uso y transporte sin regulación representa una amenaza considerable para la seguridad pública. Su principal peligro se debe a la capacidad de generar detonaciones de gran magnitud, siendo utilizado habitualmente en contextos militares o en actividades ilegales. La simple presencia de C4 en zonas habitadas eleva el riesgo de tragedias, razón por la cual su manipulación está fuertemente controlada por las autoridades.

¿Cuál fue el destino del cargamento de explosivos hallado en Santander de Quilichao?

Según los informes oficiales, el cargamento que contenía cerca de 400 kilogramos de material explosivo salió de Mondomo, Cauca, y tenía como objetivo llegar a la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Las primeras investigaciones indican que podría haber tenido como propósito atentar contra miembros de la Fuerza Pública o contra la población civil, por lo que la incautación evitó una posible acción violenta que habría puesto en riesgo la seguridad de cientos de personas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.